EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

prima:La razón principal para ver “Jay Kelly” en Netflix: George Clooney

Lo acompaña Adam Sandler, quien expande su alcance actoral

5 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de la película "Jay Kelly". (Suministrada)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

Después de los excesos esotéricos de su filme anterior, el cineasta Noah Baumbach (“A Marriage Story”, “The Squid and the Whale”) vuelve a revitalizar su filmografía con el estreno de “Jay Kelly”.

ACERCA DEL AUTOR
Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
