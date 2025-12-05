Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.
La razón principal para ver “Jay Kelly” en Netflix: George Clooney
Lo acompaña Adam Sandler, quien expande su alcance actoral
5 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
5 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
Después de los excesos esotéricos de su filme anterior, el cineasta Noah Baumbach (“A Marriage Story”, “The Squid and the Whale”) vuelve a revitalizar su filmografía con el estreno de “Jay Kelly”.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: