16 de octubre de 2025
78°nubes rotas
EntretenimientoPelículas y Series
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Llega a los cines un documental sobre la recuperación de Puerto Rico tras el huracán María

Este cortometraje, narrado por Rita Moreno, forma parte de los esfuerzos de la organización Direct Relief

16 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cortometraje 'La tormenta' narra la historia no contada de la recuperación de Puerto Rico tras el devastador paso del huracán María en 2017.
El cortometraje 'La tormenta' narra la historia no contada de la recuperación de Puerto Rico tras el devastador paso del huracán María en 2017. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Ocho años después del huracán María, las voces de las comunidades que se levantaron para liderar la respuesta tras la emergencia llegan a la pantalla grande. “La tormenta”, el documental de Direct Relief narrado por la legendaria Rita Moreno, ha sido seleccionada para presentarse en el prestigioso Lusca Film Fest en la categoría de cortometrajes. El público podrá presenciar este poderoso testimonio de resiliencia boricua el jueves, 16 y martes, 21 de octubre en los cines de Caribbean Cinemas de Montehiedra.

RELACIONADAS

“La tormenta” narra la historia no contada de la recuperación de Puerto Rico tras el devastador paso del huracán María en 2017, no desde los podios de los funcionarios, sino desde las calles, clínicas y comunidades donde la supervivencia se luchó día a día. Con los sistemas eléctricos colapsados y los servicios esenciales fuera de operación durante meses, la tormenta dejó al descubierto las profundas y antiguas grietas en los sistemas de respuesta a emergencias de la isla.

Este documental, que también cuenta con la participación del reconocido artista y médico PJ Sin Suela, y el exjugador de Grandes Ligas Carlos Delgado, combina imágenes de primera mano con análisis de expertos, contexto histórico y testimonios nunca antes escuchados sobre cómo la infraestructura de salud de Puerto Rico se derrumbó bajo presión. Desde voluntarios y organizaciones de base comunitaria hasta íconos culturales, el filme captura cómo un pueblo se organizó por y para sí mismo cuando la ayuda institucional no llegó.

“‘La tormenta’ es más que un documental sobre un desastre natural; es un testimonio de la resiliencia inquebrantable del pueblo puertorriqueño”, expresó Ivonne Rodríguez-Wiewall, asesora ejecutiva de Direct Relief en Puerto Rico. “Presentar esta gran pieza en Lusca Film Fest nos permite visibilizar las historias de heroísmo cotidiano que surgieron en medio de la crisis, reconociendo que son las comunidades las que sostienen, cuidan y reconstruyen en tiempos de crisis. Estamos orgullosos de que esta historia sea contada y vista por las audiencias boricuas tanto en Puerto Rico como en la diáspora”.

Por su parte, PJ Sin Suela, quien participó en el documental, compartió que “como médico y como boricua, viví de cerca el colapso de nuestro sistema de salud y también la increíble capacidad de nuestro pueblo para organizarse y resistir. Esta pieza cuenta la verdad de lo que vivimos, sin filtros, y es esencial que estas historias se preserven y se compartan”, indicó el artista. “Que ‘La tormenta’ esté nominada en Lusca Film Fest es un reconocimiento a todas las personas que lucharon y siguen luchando por Puerto Rico”.

“La tormenta” es tanto un llamado de alerta como un tributo a la resiliencia, a la creatividad y a la fuerza inquebrantable del espíritu boricua. El documental revela no solo las consecuencias de un desastre natural, sino también la capacidad de las comunidades de autogestionarse para cuidar de los suyos cuando se dificultó la ayuda de las autoridades encargadas de responder a la emergencia.

El cortometraje se presentará como parte de la categoría de BoriShorts, Documentando Repercusiones del Lusca Film Fest el jueves, 16 de octubre en la sala 8 a la 1:15 p.m., y el martes 21 de octubre en la sala 8 a las 3:25 p.m. en el Caribbean Cinema de Montehiedra.

Para información, accede a https://latormenta.com

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
