3 de octubre de 2025
88°ligeramente nublado
Lusca Film Fest se expande a Nueva York como primicia al festival en la isla

El Bori Fest se llevará a cabo haste el 5 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York, para rendir homenaje a la comunidad boricua

3 de octubre de 2025 - 9:28 AM

El Lusca Film Fest se llevará a cabo en los cines de Caribbean Cinema, en Montehiedra, del 16 al 22 de octubre de 2025.
El Lusca Film Fest se llevará a cabo en los cines de Caribbean Cinema, en Montehiedra, del 16 al 22 de octubre de 2025. (Suministrada)
San Juan, Puerto Rico - El festival de cine más grande de Puerto Rico, el Lusca Film Fest, está dando un paso gigante al convertirse en el primer evento cinematográfico puertorriqueño en expandirse a la ciudad de Nueva York con la creación del Bori Fest.

Este nuevo festival, que rinde homenaje a la diáspora boricua, se celebrará del 2 al 5 de octubre de 2025, en el cine Regal Essex Crossing, en el #129 de calle Delancey, en Manhattan. La entrada para disfrutar de películas como “23hrs”, “@Amor”, “Un día de Mayo”, “Las Super Estrellas de la Lucha Libre”, “Onomatopoeia” y “El cuartito”, entre otras, será libre de costo

Con este ambicioso paso, Lusca busca establecer un puente cultural para impulsar el intercambio y la colaboración entre las industrias creativas de Puerto Rico y Estados Unidos. La edición inaugural en la Gran Manzana incluirá un homenaje especial a Toñita, la fundadora del Caribbean Social Club y una reconocida figura cultural de la comunidad.

“El cine tiene el poder de unirnos. Por eso queremos que Lusca sea un puente cultural que conecte a Puerto Rico con su diáspora, como una forma de reconocer y celebrar a nuestra comunidad más allá de la isla”, indicó Zoilo Rodríguez Hernández, director ejecutivo y fundador del festival. “Nueva York es un punto de encuentro natural para nuestro cine y nuestra identidad”.

Lusca en Puerto Rico

Tras su debut en Nueva York, el festival regresa a Puerto Rico para celebrar su 19 aniversario con la edición más grande hasta la fecha, del 16 al 22 de octubre, y con una nueva casa: Caribbean Cinemas Montehiedra.

Este año, Lusca presentará más de 240 proyectos, de los cuales 175 son producciones puertorriqueñas. La programación es extensa e incluye 11 largometrajes locales; 20 largometrajes internacionales; y 23 tandas de cortometrajes

Bajo el tema “Blast from the Past”, el festival traerá de vuelta a la pantalla grande clásicos como “E.T.”, “Gremlins” y “The Return of the Living Dead”. Además, habrá experiencias únicas como el “Wicked Sing-Along Celebration”, el “Rocky Horror Picture Show: Draglesque Experience”, la fiesta retro “Blast from the Past Party” y una experiencia inmersiva de “Dungeons & Dragons: The Legend of the Lusca”.

Lusca Campus

En paralelo a las proyecciones, se llevará a cabo el Lusca Campus, un espacio educativo con más de 15 charlas y seminarios gratuitos ofrecidos por profesionales de la industria. Las conferencias cubrirán temas esenciales como mercadeo, distribución, música, aspectos legales y producción cinematográfica.

También habrá oportunidades de ‘networking’ y exhibición de talento local en el VIP Lounge y el Artist Alley.

Si desea asistir al festival, los boletos individuales y los pases VIP, que dan acceso completo a películas, charlas y eventos especiales, están disponibles en www.CaribbeanCinemas.com. Para información, accede a: www.borifestival.com o www.luscafilmfest.com.

