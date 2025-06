“M3gan 2.0″, producción de Universal Pictures que llega a los cines este jueves, es una verdadera locura y esta apreciación definitivamente es un cumplido y no una crítica. El filme tiene la sensibilidad de un “B Movie” producido por The Cannon Group, la casa productora que en los ochenta estrenó las “Missing in Action” de Chuck Norris y clásicos de culto como “Breakin 2 Electric Boogaloo” y “Ninja 3 Domination”, pero tiene el presupuesto de una superproducción de verano. Este definitivamente es el largometraje más divertido del verano y uno que está destinado a irritar a los fanáticos de la primera película.