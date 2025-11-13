Pronto por servicio de streaming la serie protagonizada por Oxana Rivera

Island Hub Streaming anunció que próximamente estará disponible para los usuarios la serie “Reel Escape”, una producción original que promete mantener al público al borde de sus asientos con una historia llena de misterio, pasión y giros inesperados.

La serie, que estrenará el 9 de diciembre y que fue filmada entre Acapulco y Ciudad de México, contará con ocho episodios que combinan comedia, romance y acción, en una trama que conecta con el público latinoamericano a través de personajes inolvidables.

La historia sigue a una famosa influencer puertorriqueña y exreina de belleza, quien viaja a México para una sesión de fotos exclusiva. Lo que parecía ser una escapada de ensueño pronto se convierte en una pesadilla cuando desaparece sin dejar rastro. Su repentina ausencia desata una búsqueda frenética que pone al descubierto una red de secretos, mentiras y emociones ocultas. Entre sospechas, peligros y un romance inesperado, la serie explora los límites entre la fama, la verdad y la libertad personal.

PUBLICIDAD

Protagonizada por Oxana Rivera en su primer papel estelar, junto al reconocido actor mexicano Jorge Luis Moreno y José Brocco, “Reel Escape” reúne un elenco internacional que da vida a esta apasionante historia.

Completan el reparto Christian Carabias, Nuria Blanco, Aarón Balderi, Nashali Enchautegui, Pablo Arámbula, El Abelito, Valeria Massini, Ocean Lilly, Aline Marrero, Monika Rojas, Mimi Pabón, Angelique Montalvo, Carlos McConnie y Antonio Monroí.

El proyecto cuenta con la producción ejecutiva de Joel Iván Rivera, la producción de Carlos McConnie y la dirección de Jorge Adrián, quienes han unido talentos para crear una serie con una propuesta visual moderna, escenarios impresionantes y un tono narrativo fresco y atrevido.

“‘Reel Escape’ es una historia hecha para divertirse, reírse y mantenerse pegado a la pantalla por los 8 capítulos. Destacamos el poder que pueden tener las redes, enseñamos cómo dos culturas se pueden encontrar manteniendo la esencia de cada una”, expresó Joel Iván Rivera, productor ejecutivo de la serie. “Estamos muy orgullosos de presentar una producción con visión internacional que resalta el talento de Puerto Rico y Latinoamérica. Espero sea un gran paso para que nuestra plataforma entre en el mercado de México”, agregó.

Con su estreno en Island Hub Streaming, “Reel Escape” marca un nuevo paso en la expansión del contenido original latino, ofreciendo una experiencia cargada de emoción, humor y adrenalina.