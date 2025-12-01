Opinión
“Zootopia 2″ lidera la taquilla con $556 millones

En China ha conseguido ser uno de los mejores estrenos de una película extranjera de la historia

1 de diciembre de 2025 - 8:09 AM

Escena de la película "Zootopia 2." (Disney via AP) (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El filme “Zootopia 2″ ha arrasado este fin de semana en la taquilla mundial con $556 millones de recaudación en un fin de semana marcado por Acción de Gracias en Estados Unidos. Solo en China ha conseguido recaudar $272 millones, uno de los mejores estrenos de una película extranjera de la historia.

Según datos de la web Box Office Mojo, la película de Disney se ha estrenado en 4,000 cines en Estados Unidos y, solo en ese país, ha recaudado $156 millones. Esta cifra sitúa a la película como el segundo mejor estreno de la historia en un fin de semana de Acción de Gracias -formado por 5 días-, solo superado por ‘Moana 2’ el año pasado ($225 millones) y por encima de ‘Frozen 2’ ($125 millones) en 2019.

La película original ‘Zootopia’ se estrenó en marzo de 2016 con 75 millones de dólares y se convirtió en un gran éxito en Estados Unidos recaudando $341 millones a nivel nacional y $1,020 millones en todo el mundo, según apunta Variety.

China ha sido fundamental en el éxito mundial de ‘Zootopia 2’, la cifra de su estreno en el país solo ha sido superada por ‘Avengers: Endgame’ con 330 millones de dólares.

Disney abrió en 2023 una sección dedicada a Zootopia en su parque temático de Shanghai, convirtiéndose en una de las atracciones más populares, según señala Hollywood Reporter.

’Zootopia 2′ no fue la única película taquillera de gran presupuesto que satisfizo al público en torno al Día de Acción de Gracias.’Wicked: Parte II’, la segunda entrega de la adaptación del musical, alcanzó los $93 millones en su segundo fin de semana de estreno y 63 de ellos solo en Estados Unidos.

El tercer puesto de recaudación en Estados Unidos es para ‘Now You See Me: Now You Don’t’, seguido de ‘Predator: Badlands’ con $4.8 millones de recaudación, y ‘The Running Man’ con $3.7 millones.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
