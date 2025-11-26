Uno de los momentos más representativos del espíritu creativo detrás de la animación de “Zootopia 2″, largometraje de Disney que llega a los cines este miércoles, sucede en los créditos finales y probablemente pase desapercibido por el público. El que la producción opte por no darle autoría a sus directores y se la acredite a “todo el equipo de Walt Disney Animation”, resulta extremadamente apropiado para un filme que construye una trama de misterio y aventura en función de abogar por la unidad en todas sus formas.