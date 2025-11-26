“Zootopia 2” supera las expectativas y pide a gritos una tercera parte
Esta semana, los estrenos de cine en Puerto Rico son hoy miércoles
26 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
26 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
Uno de los momentos más representativos del espíritu creativo detrás de la animación de “Zootopia 2″, largometraje de Disney que llega a los cines este miércoles, sucede en los créditos finales y probablemente pase desapercibido por el público. El que la producción opte por no darle autoría a sus directores y se la acredite a “todo el equipo de Walt Disney Animation”, resulta extremadamente apropiado para un filme que construye una trama de misterio y aventura en función de abogar por la unidad en todas sus formas.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: