Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Zuleyka Rivera llora de emoción con su sorpresa en el cine de San Patricio

La actriz y exreina de belleza apareció en una de las funciones de la película que protagoniza, “Perla”

25 de enero de 2026 - 10:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zuleyka Rivera durante la premier de la película "Perla". (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La Miss Universe 2006 y actriz Zuleyka Rivera sorprendió a decenas de personas que asistieron a ver su primer protagónico en el cine con el estreno de la película puertorriqueña “Perla”.

RELACIONADAS

Rivera apareció este fin de semana sin avisar en una de las salas de cine de San Patricio, justo al concluir el filme boricua dirigido por David Norris.

La actriz que protagoniza junto al puertorriqueño Carlos Ponce esperó hasta el final de la película para entrar a la sala de cine, sorprender y agradecer a los presentes.

Sin embargo, la sorprendida fue ella al presenciar la reacción positiva del público durante el filme, lo que le provocó tanta emoción en ella, que lloró de felicidad.

“Gracias. Los escuché reír... ahora la sorprendida soy yo”, dijo visiblemente emocionada hasta las lágrimas.

El filme que gira en torno al inesperado romance de los protagonistas y el choque musical entre la música típica puertorriqueña y los ritmos del género urbano se estrenó el pasado 22 de enero de 2026 y estará en cartelera para el disfrute de todos.

Además de Ponce y Rivera, el largometraje cuenta con la participación de la actriz española Paz Vega y un gran elenco de actores.

Película Perla.
Película Perla. (Suministrada)

El filme reúne a un sólido grupo de intérpretes locales e internacionales, entre ellos Georgina Borri, Modesto Lacén, Yamil Ureña, Luis Gonzaga, Teófilo Torres, Hermes Croatto, Nashali Enchautegui y la actriz puertorriqueña, radicada en México, Laura Carmine.

Película Perla.
Película Perla. (Suministrada)

La película cuenta con la producción ejecutiva de Joel Iván Rivera y Yamara Rodríguez fue la productora.

Elenco de la película Perla.Los actores Gian Philippe Ruidiaz y Daniela del Mar Otero. Carlos Ponce, protagonista de la película.
1 / 20 | FOTOS: Lo que pasó en la premier de la película "Perla". Elenco de la película Perla. - Suministrada
Tags
Zuleyka RiveraCine en Puerto Ricocine puertorriqueñoCarlos Ponce
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 25 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: