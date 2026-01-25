Zuleyka Rivera llora de emoción con su sorpresa en el cine de San Patricio

La Miss Universe 2006 y actriz Zuleyka Rivera sorprendió a decenas de personas que asistieron a ver su primer protagónico en el cine con el estreno de la película puertorriqueña “Perla”.

Rivera apareció este fin de semana sin avisar en una de las salas de cine de San Patricio, justo al concluir el filme boricua dirigido por David Norris.

La actriz que protagoniza junto al puertorriqueño Carlos Ponce esperó hasta el final de la película para entrar a la sala de cine, sorprender y agradecer a los presentes.

Sin embargo, la sorprendida fue ella al presenciar la reacción positiva del público durante el filme, lo que le provocó tanta emoción en ella, que lloró de felicidad.

“Gracias. Los escuché reír... ahora la sorprendida soy yo”, dijo visiblemente emocionada hasta las lágrimas.

PUBLICIDAD

El filme que gira en torno al inesperado romance de los protagonistas y el choque musical entre la música típica puertorriqueña y los ritmos del género urbano se estrenó el pasado 22 de enero de 2026 y estará en cartelera para el disfrute de todos.

Además de Ponce y Rivera, el largometraje cuenta con la participación de la actriz española Paz Vega y un gran elenco de actores.

Película Perla. (Suministrada)

Película Perla. (Suministrada)

La película cuenta con la producción ejecutiva de Joel Iván Rivera y Yamara Rodríguez fue la productora.