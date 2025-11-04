Opinión
4 de noviembre de 2025
80°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Aquí llegó la parranda de Telemundo”: reciben la Navidad con nuevo “jingle”

La canción es interpretada por Norberto Vélez y el Escuadrón de La Loma

4 de noviembre de 2025 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Espocito" y Alexandra Fuentes formaron parte de la producción del "jingle". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Como ya es tradición, con la llegada del mes de noviembre Telemundo Puerto Rico da inicio oficial a una de las épocas más esperadas del año con el estreno de su “jingle” navideño. Este año, la producción resalta la alegría, la unión familiar y las parrandas que caracterizan la Navidad en Puerto Rico.

El tema, titulado “Aquí llegó la parranda de Telemundo”, es interpretado por Norberto Vélez y el Escuadrón de La Loma, y cuenta con versiones de 15, 30 y 60 segundos que ya se transmiten en todos los programas del canal. Inspirado en las tradiciones boricuas, el “jingle” invita a las familias a mantener vivo el espíritu navideño.

La pieza audiovisual presenta al talento de Telemundo Puerto Rico uniéndose para llevar una parranda llena de alegría a un hogar puertorriqueño. El “jingle” cuenta con la participación de los elencos de “Raymond y sus amigos”, “Telenoticias”, “Hoy día Puerto Rico”, “Alexandra a las 12″, “Día a día”, “Puerto Rico gana”, “Rayos X”, “Primera pregunta”, “Pega’os en la mañana”, “Atención, Atención” y “Shabum”.

La producción fue una colaboración entre varios departamentos de Telemundo Puerto Rico, bajo la dirección del equipo del Departamento de Servicios Creativos y Mercadeo. Con esto, según un comunicado, el Canal 2 reafirma su con resaltar lo mejor de la cultura boricua.

Con esta nueva edición, Telemundo Puerto Rico le da la bienvenida a una temporada llena de alegría, música y unión.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Entretenimiento
