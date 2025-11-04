“Aquí llegó la parranda de Telemundo”: reciben la Navidad con nuevo “jingle”

Como ya es tradición, con la llegada del mes de noviembre Telemundo Puerto Rico da inicio oficial a una de las épocas más esperadas del año con el estreno de su “jingle” navideño. Este año, la producción resalta la alegría, la unión familiar y las parrandas que caracterizan la Navidad en Puerto Rico.

El tema, titulado “Aquí llegó la parranda de Telemundo”, es interpretado por Norberto Vélez y el Escuadrón de La Loma, y cuenta con versiones de 15, 30 y 60 segundos que ya se transmiten en todos los programas del canal. Inspirado en las tradiciones boricuas, el “jingle” invita a las familias a mantener vivo el espíritu navideño.

La pieza audiovisual presenta al talento de Telemundo Puerto Rico uniéndose para llevar una parranda llena de alegría a un hogar puertorriqueño. El “jingle” cuenta con la participación de los elencos de “Raymond y sus amigos”, “Telenoticias”, “Hoy día Puerto Rico”, “Alexandra a las 12″, “Día a día”, “Puerto Rico gana”, “Rayos X”, “Primera pregunta”, “Pega’os en la mañana”, “Atención, Atención” y “Shabum”.

La producción fue una colaboración entre varios departamentos de Telemundo Puerto Rico, bajo la dirección del equipo del Departamento de Servicios Creativos y Mercadeo. Con esto, según un comunicado, el Canal 2 reafirma su con resaltar lo mejor de la cultura boricua.