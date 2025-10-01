El programa Primera Pregunta de Telemundo experimentó interrupción del servicio eléctrico en vivo

El programa “Primera Pregunta” de Telemundo, moderado por el periodista Rafael Lenín López, experimentó una interrupción del servicio eléctrico en vivo durante la transmisión de este miércoles.

El estudio quedó a oscuras mientras Lenín López discutía, con un panel de invitados, la polémica que rodea al nominado para la Defensoría de las Personas con Impedimentos, David Figueroa Betancourt.

Poco tiempo después, el consorcio LUMA Energy, a cargo de la red de transmisión y distribución de energía, indicó en sus redes sociales que sectores de San Juan podrían experimentar apagones debido a una avería registrada en las zonas de Condado y Santurce.

Pese al imprevisto, Lenín López continuó con el programa, y el suceso dio paso al próximo tema en agenda para el programa, una discusión del aumento en la tarifa de energía eléctrica aprobado el martes por el Negociado de Energía.

Los panelistas invitados fueron Justo González, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y el economista José Caraballo Cueto.

“Sin luz... que momento más espectacular este. Este es un momento espectacular. Vamos a hablar de la luz y vamos a hablar del aumento tarifario y se acaba de ir la luz aquí en Telemundo”, expresó Lenín López mientras se iluminaba con su celular.

Pocos minutos después, la luz regresó al canal y el periodista continuó con el segmento.