1 de octubre de 2025
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El programa Primera Pregunta de Telemundo experimentó interrupción del servicio eléctrico en vivo

El estudio se quedó a oscuras en medio de la transmisión

1 de octubre de 2025 - 7:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El servicio de energía eléctrica fue interrumpido en la tarde del miércoles en medio del programa Primera Pregunta en Telemundo. (Captura)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El programa “Primera Pregunta” de Telemundo, moderado por el periodista Rafael Lenín López, experimentó una interrupción del servicio eléctrico en vivo durante la transmisión de este miércoles.

El estudio quedó a oscuras mientras Lenín López discutía, con un panel de invitados, la polémica que rodea al nominado para la Defensoría de las Personas con Impedimentos, David Figueroa Betancourt.

Poco tiempo después, el consorcio LUMA Energy, a cargo de la red de transmisión y distribución de energía, indicó en sus redes sociales que sectores de San Juan podrían experimentar apagones debido a una avería registrada en las zonas de Condado y Santurce.

Pese al imprevisto, Lenín López continuó con el programa, y el suceso dio paso al próximo tema en agenda para el programa, una discusión del aumento en la tarifa de energía eléctrica aprobado el martes por el Negociado de Energía.

Los panelistas invitados fueron Justo González, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y el economista José Caraballo Cueto.

“Sin luz... que momento más espectacular este. Este es un momento espectacular. Vamos a hablar de la luz y vamos a hablar del aumento tarifario y se acaba de ir la luz aquí en Telemundo”, expresó Lenín López mientras se iluminaba con su celular.

Pocos minutos después, la luz regresó al canal y el periodista continuó con el segmento.

De acuerdo a la página del estatus del servicio de LUMA, la región de San Juan a las 6:20 p.m. tenía 8,498 clientes sin servicio.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
