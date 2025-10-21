Clovis Nienow celebra un año como presentador de “Hoy día” de Telemundo

El 21 de octubre de 2024, el programa mañanero “Hoy día” de Telemundo confirmó al modelo mexicano Clovis Nienow como su nuevo presentador. La producción le dio la bienvenida a sus filas a la estrella de “reality shows”, quien desde entonces presenta diversos segmentos con temas de actualidad.

Desde que inició labores en “Hoy día”, a Nienow le han surgido importantes oportunidades de crecimiento. La animación de Miss Universe México 2025, una campaña publicitaria de Dior y varias entrevistas con las personalidades más destacadas del momento son algunas de las experiencias que marcaron su primer año en la pantalla hispana.

Esta semana, la expareja sentimental de la venezolana Aleska Génesis se prepara para conducir la alfombra de los Premios Billboard de la Música Latina que tendrán lugar el jueves, 23 de octubre, en Miami.

“¡Qué emoción ser parte de esta gran noche! Nos vemos el jueves, va a estar increíble", garantizó.

En junio de 2024, Nienow visitó la isla para celebrar junto a Maripily Rivera su victoria en “La casa de los famosos” y su cumpleaños 47. Antes del festejo, el actor conversó con El Nuevo Día sobre su experiencia en Puerto Rico.

“Desde que llegué al aeropuerto la gente me ha recibido con los brazos abiertos, una foto, un abrazo, la gente es muy cálida. Ahora me doy cuenta por qué ganó Maripily. La gente aquí se apoya mutuamente y eso es súper bonito, y estoy disfrutando Puerto Rico”, comunicó.