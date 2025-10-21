Opinión
21 de octubre de 2025
85°nublado
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Clovis Nienow celebra un año como presentador de “Hoy día” de Telemundo

En las redes sociales, la audiencia reconoce la autenticidad y dedicación del mexicano en esta faceta profesional

21 de octubre de 2025 - 2:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Clovis Nienow fue exhabitante de "La casa de los famosos 4" de Telemundo. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El 21 de octubre de 2024, el programa mañanero “Hoy día” de Telemundo confirmó al modelo mexicano Clovis Nienow como su nuevo presentador. La producción le dio la bienvenida a sus filas a la estrella de “reality shows”, quien desde entonces presenta diversos segmentos con temas de actualidad.

RELACIONADAS

Hoy, el exhabitante de “La casa de los famosos 4″ celebra su primer aniversario como integrante del espacio que comparte con Penélope Menchaca, Lissette “Chiky Bombom” Eduardo, Héctor Sandarti y Carlos Calderón. La audiencia, por su parte, reconoce su autenticidad y dedicación.

Desde que inició labores en “Hoy día”, a Nienow le han surgido importantes oportunidades de crecimiento. La animación de Miss Universe México 2025, una campaña publicitaria de Dior y varias entrevistas con las personalidades más destacadas del momento son algunas de las experiencias que marcaron su primer año en la pantalla hispana.

Esta semana, la expareja sentimental de la venezolana Aleska Génesis se prepara para conducir la alfombra de los Premios Billboard de la Música Latina que tendrán lugar el jueves, 23 de octubre, en Miami.

“¡Qué emoción ser parte de esta gran noche! Nos vemos el jueves, va a estar increíble", garantizó.

En junio de 2024, Nienow visitó la isla para celebrar junto a Maripily Rivera su victoria en “La casa de los famosos” y su cumpleaños 47. Antes del festejo, el actor conversó con El Nuevo Día sobre su experiencia en Puerto Rico.

“Desde que llegué al aeropuerto la gente me ha recibido con los brazos abiertos, una foto, un abrazo, la gente es muy cálida. Ahora me doy cuenta por qué ganó Maripily. La gente aquí se apoya mutuamente y eso es súper bonito, y estoy disfrutando Puerto Rico”, comunicó.

La producción de "Día a día", de Telemundo Puerto Rico, presentó un programa especial por el cumpleaños de Maripily Rivera. El fiestón incluyó todos los elementos que distinguen un cumpleaños boricua: desde un bizcocho de varios pisos hasta batucada. El mexicano cautivó con su icónica frase "¿Qué pasó?" mientras Rivera le seguía con "Gladys, tú eres mía", un éxito total dentro de "La casa de los famosos".
1 / 10 | Maripily, Clovis y Cristina se apoderan de Telemundo Puerto Rico . La producción de "Día a día", de Telemundo Puerto Rico, presentó un programa especial por el cumpleaños de Maripily Rivera. - Nahira Montcourt
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
