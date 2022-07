Luego de su participación en el programa “Enamorándonos” de Univisión, Awilda Herrera llegó desde Miami para integrarse como talento de “La Bóveda de Mr. Cash”. La también conocida como “La Poderosa”, es nacida en Puerto Rico y de padres dominicanos.

“Desde pequeña siempre soñé con estar en la televisión y ‘Enamorándonos’ me abrió las puertas para que la gente me pudiera conocer. Estoy bien agradecida con la oportunidad que me está brindando TeleOnce y prometo darlo todo”, comentó Herrera en declaraciones escritas.

De esta manera, Herrera se unirá a Josué Carrión, mejor conocido como “Mr. Cash” y otras figuras del entretenimiento como Andrea Rivera, Edwin Emil Moró, Luis Tomás Fontánez “Finito” y Zuleyka Majía, intérprete de “La Betty Boricua”.

El pasado 1 de junio, “La Bóveda de Mr. Cash” estrenó el tema musical “Arrancó el verano” para darle la bienvenida a esta época del año y a nuevos talentos. Se trata de un tema refrescante, interpretado por el cantante de música tropical, Rubiel, exintegrante de Grupo Mania. Asimismo, esta temporada trae segmentos de juegos como “A Ciegas y en Pelota”, “El Tumba y Tumba”, “El Chancletazo” y “El Hippo”.

A través de una nota de prensa, el programa, conducido por Carrión, reveló que Moró se uniría oficialmente al espacio televisivo con los personajes de “La Chachi” y “Doña Rosín”, quien a su vez llegarán a las playas realizando juegos en directo.