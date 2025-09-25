Burbujita y Bolillo regresarán a la televisión local

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, anunció en la noche del miércoles nueva programación para su canal de televisión WIPR y de radio 940 AM y Allegro 91.3 FM, entre los que se destacan un programa conducido por el cantante Hermes Croatto y regreso de los icónicos personajes Burbujita y Bolillo.

“Nos llena de emoción y alegría poder anunciar que nuestra programación llegará cargada de una oferta variada y dinámica para toda la familia. Como ha ocurrido por décadas, WIPR se convierte en el hogar de nuestros artistas, quienes llegarán a donde nuestros televidentes para informar, educar y entretener”, expresó Luis A. Rodríguez Díaz, presidente de WIPR durante el evento de “up front”.

Entre las nuevas propuestas, la oferta cultural se fortalece con “Reconectando” y “Cultura en Foco”, dos programas que celebran lo que somos, uniendo a los puertorriqueños dentro y fuera de la Isla, resaltando nuestras tradiciones y artes, y proyectando nuestra identidad cultural al mundo. “Reconectando”, conducido por Hermes Croatto, es un programa semanal de 30 minutos. Cada semana, Hermes contará alguna parte olvidada de nuestra historia, desde un punto de vista personal, pero con el que todos los puertorriqueños se sientan identificados y orgullosos de las bellezas de nuestra Isla y de aquello que nos describe como pueblo.

Las nuevas generaciones, además, conocerán a dos íconos que marcaron muchas infancias: Burbujita y Bolillo están de regreso a la televisión puertorriqueña para acompañar a grandes y chicos con su recordado “a dormir, oh sí”. El segmento será transmitido todos los días a las 9:00 p.m.

Evento de "up-front" en Wipr. (Suministrada)

La programación noticiosa también aumentará.

“Continuamos fortaleciendo nuestra plataforma de información, con el estreno de ‘Notiséis Extra’, un noticiario que recorrerá el acontecer local e internacional, reseñando los sucesos claves de cada día. Esta edición se añade a Notiséis Primera Edición y Notiséis 6:00 p.m. A esto se suma la alianza con RTVD, el principal canal público de la República Dominicana. De esta forma, nuestros televidentes de la comunidad dominicana podrán informarse de lo que sucede en su tierra natal, mientras WIPR exporta contenido puertorriqueño”, detalló el ejecutivo.

Las tardes contarán con una alternativa de entretenimiento para la familia con “Aquí Estamos”, que continuará siendo conducido por Shanira Blanco, a quien se une el presentador y cantante Andrés Waldemar. Mientras, las noches ofrecerán una refrescante alternativa con “El Show de Luis González”, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. “Estudio Actoral”, un programa que ha deleitado a los amantes del arte y la cultura, continuará bajo la conducción de Gilberto Valenzuela, los domingos a las 8:00 p.m.

Igualmente, se resaltó lo programas que seguirán en pie.

“El compromiso social con nuestro pueblo sigue firme, por lo que continuamos colaborando con la Policía de Puerto Rico y autoridades federales como la Oficina de los Alguaciles, para difundir el programa ‘Los Más Buscados’, conducido por el agente y comunicador Miguel Ramos. De igual forma, se continuará presentando el programa ‘Alianza al Día’ con el Dr. Luis Colón y la periodista Layza Torres. Este programa, dirigido a adultos mayores, es una herramienta poderosa diseñada para educar, informar y entretener”, detalló el presidente.

La emoción del deporte regresa a la pantalla de WIPR con la transmisión de los partidos de la Liga de Béisbol Superior Doble A, torneo que mueve pueblos, enciende rivalidades y une familias.

Alianza con Wapa

De otra parte, Rodríguez Díaz resaltó la alianza entre WIPR y WAPA+ para sumar programación local a la plataforma y ofrecer a los televidentes la oportunidad de disfrutar el contenido dentro y fuera de Puerto Rico, la cual actualmente ha alcanzado las 80 millones de visitas.

"Un Buen Dia” es moderado porAnoushka Medina, Rafael José y Linnette Torres. (Alejandro Granadillo)

Entre los programas que presentarán una nueva temporada se encuentran “Un Buen Día”, conducido por Rafael José, Linnette Torres y Anoushka Medina. Este espacio, tipo revista mañanera, se transmite a las 9:30 a.m. de lunes a viernes y, a través de WAPA+, a las 10:00 a.m. “Antes del Break”, el primer pódcast televisado y conducido por Andrea Colón, se mantiene en horario de lunes a viernes a las 11:00 a.m. “El Mediodía” continuará llevando alegría y entretenimiento a las 12:30 p.m. con Jesse Calderón y Vivianie Díaz.

Radio 940 AM

Por su parte, Rodríguez Díaz detalló que Radio 940 AM anunció su nueva temporada de programación mañanera, con los programas Informe 940 y Box Score; este último se transmite simultáneamente por radio, televisión y redes.

“Realidad Desconocida”, anteriormente un programa radial, ahora será un pódcast que se transmitirá por redes y por televisión. Este programa es punto de encuentro y red de apoyo para noticias, historias, información y servicios para personas con diversidad funcional en Puerto Rico y el mundo. Este proyecto es parte de la conciencia social y de la integración de diversos sectores.

Además, en octubre se transmitirá un bloque de pódcasts a las 5:00 p.m. que contará con temas variados, incluyendo finanzas, cine, música y bienestar emocional.