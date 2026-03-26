Charito Fraticelli se jubila tras 46 años de exitosa carrera

La periodista Charito Fraticielli se acogió a la jubilación luego de una destacada trayectoria como reportera y presentadora de noticias en Telemundo Puerto Rico.

La experimentada comunicadora ha trabajado por los pasados 46 años en la estación donde dedicó gran parte de su labor periodística a resaltar las necesidades más apremiantes de las comunidades puertorriqueñas.

“Charito es ‘Telenoticias’. Estamos muy agradecidos y orgullosos por su labor durante este tiempo. Son 46 años de un trabajo de excelencia y entrega. Siempre conectó con nuestro público y fue pionera en la cobertura de temas de salud”, afirmó Dialma Santiago, vicepresidenta de Noticias de Telemundo Puerto Rico.

Fraticelli se unió a Telemundo Puerto Rico en el 1980. Desde entonces, trabajó en múltiples facetas del noticiario como reportera y ancla del mañanero “Telemundo por la mañana”.

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“Charito, fue un privilegio coincidir contigo y aprender de tu calidad humana. ¡Feliz jubilación", lee la publicación en las redes sociales de Telemundo Puerto Rico.

Abogó a favor de los animales, de las personas con necesidades especiales y ha sido reconocida por las organizaciones periodísticas y del tercer sector en la isla.