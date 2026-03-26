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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Charito Fraticelli se jubila tras 46 años de exitosa carrera

La comunicadora trabajó en múltiples facetas del noticiario como reportera y ancla del mañanero “Telemundo por la mañana”

26 de marzo de 2026 - 6:22 PM

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Charito Fraticelli es una reconocida periodista y reportera puertorriqueña con una trayectoria de más de 50 años en los medios de comunicación. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La periodista Charito Fraticielli se acogió a la jubilación luego de una destacada trayectoria como reportera y presentadora de noticias en Telemundo Puerto Rico.

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La experimentada comunicadora ha trabajado por los pasados 46 años en la estación donde dedicó gran parte de su labor periodística a resaltar las necesidades más apremiantes de las comunidades puertorriqueñas.

“Charito es ‘Telenoticias’. Estamos muy agradecidos y orgullosos por su labor durante este tiempo. Son 46 años de un trabajo de excelencia y entrega. Siempre conectó con nuestro público y fue pionera en la cobertura de temas de salud”, afirmó Dialma Santiago, vicepresidenta de Noticias de Telemundo Puerto Rico.

Fraticelli se unió a Telemundo Puerto Rico en el 1980. Desde entonces, trabajó en múltiples facetas del noticiario como reportera y ancla del mañanero “Telemundo por la mañana”.

“Charito, fue un privilegio coincidir contigo y aprender de tu calidad humana. ¡Feliz jubilación", lee la publicación en las redes sociales de Telemundo Puerto Rico.

Abogó a favor de los animales, de las personas con necesidades especiales y ha sido reconocida por las organizaciones periodísticas y del tercer sector en la isla.

Telemundo Puerto Rico presentó su programación para el 2026 a clientes y socios de negocio. En la foto, la presentadora Ivonne Orsini.La actividad se celebró bajo el tema "Voy subiendo". Los periodistas Julio Rivera Saniel y Milly Méndez dijeron presente. Parte de los reporteros de "Telenoticias Fin de Semana".
1 / 9 | "Voy subiendo": Telemundo Puerto Rico celebra su "Upfront" . Telemundo Puerto Rico presentó su programación para el 2026 a clientes y socios de negocio. En la foto, la presentadora Ivonne Orsini. - Facebook
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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