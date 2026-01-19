Jeremy Ortiz le dice adiós a “Telenoticias: Fin de semana”

En medio de los cambios en la programación de Telemundo Puerto Rico desde que comenzó el nuevo año, esta noche se anunció un nuevo ajuste en “Telenoticias: Fin de semana” con la salida del periodista Jeremy Ortiz como hombre ancla.

Tras cinco años liderando el noticiario los sábados y domingos, se despidió de sus compañeras en medio de la cobertura de las Fiestas de la Calle San Sebastián. No obstante, los televidentes continuarán viéndolo —ahora mucho más que antes—, pues pasará a formar parte de las ediciones de “Telenoticias” que se transmiten de lunes a viernes a las 4:00 p.m., 5:00 p.m. y 10:00 p.m.

“Hoy despedimos a nuestro querido Jeremy Ortiz de Telenoticias Fin de Semana. Muchas emociones encontradas porque, así como lo quieren ustedes, lo queremos nosotros ¡Pero tranquilos que lo seguirán viendo! Pasa a una nueva etapa profesional ahora informándolos durante la semana en todas las ediciones de Telenoticias. Soraida, Zamira y Ana seguirán con ustedes todos los wikenes”, se publicó a través de las redes sociales del canal.

Visiblemente emocionado con esta nueva oportunidad profesional, bromeó con lo que será su nuevo horario de trabajo y días libres.