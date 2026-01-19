Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jeremy Ortiz le dice adiós a “Telenoticias: Fin de semana”

El reportero televisivo inicia una nueva etapa profesional

19 de enero de 2026 - 8:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jeremy Ortiz (Stephanie Rojas)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

En medio de los cambios en la programación de Telemundo Puerto Rico desde que comenzó el nuevo año, esta noche se anunció un nuevo ajuste en “Telenoticias: Fin de semana” con la salida del periodista Jeremy Ortiz como hombre ancla.

RELACIONADAS

Tras cinco años liderando el noticiario los sábados y domingos, se despidió de sus compañeras en medio de la cobertura de las Fiestas de la Calle San Sebastián. No obstante, los televidentes continuarán viéndolo —ahora mucho más que antes—, pues pasará a formar parte de las ediciones de “Telenoticias” que se transmiten de lunes a viernes a las 4:00 p.m., 5:00 p.m. y 10:00 p.m.

“Hoy despedimos a nuestro querido Jeremy Ortiz de Telenoticias Fin de Semana. Muchas emociones encontradas porque, así como lo quieren ustedes, lo queremos nosotros ¡Pero tranquilos que lo seguirán viendo! Pasa a una nueva etapa profesional ahora informándolos durante la semana en todas las ediciones de Telenoticias. Soraida, Zamira y Ana seguirán con ustedes todos los wikenes”, se publicó a través de las redes sociales del canal.

Visiblemente emocionado con esta nueva oportunidad profesional, bromeó con lo que será su nuevo horario de trabajo y días libres.

“Ahora tendré los fines de semana libres. Me pueden invitar a comer. Me puedo ir pa’ Culebra con la familia y me puedo ir a viajar a ver a mi sobrina, que soy tío hace pocos días. Gracias a ese público de Telenoticias Fin de Semana. Quedan en excelentes manos”, finalizó el reportero al despedirse de la edición de fin de semana.

Tags
TelemundoTelenoticiasJeremy Ortiz Portalatín
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 18 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: