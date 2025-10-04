Opinión
4 de octubre de 2025
86°aguaceros
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Desde Barranquilla: Conoce al primer finalista de “Top Chef VIP 4″

La gran final del “reality show” conducido por Carmen Villalobos tendrá lugar el próximo lunes, 6 de octubre

4 de octubre de 2025 - 3:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Salvador Zerboni es un actor mexicano que se ha destacado como exhabitante de "La casa de los famosos". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Barranquilla, Colombia, vuelve a estar en el radar internacional, esta vez como escenario de la semifinal de la cuarta temporada de “Top Chef VIP 4″, el “reality show” culinario de Telemundo que reúne a celebridades en torno al arte de la cocina.

La incomparable Capital del Atlántico se transformó en un set televisivo que combinó el talento de los concursantes con la riqueza de su patrimonio urbano y cultural. Carmen Villalobos, conductora del espacio y orgullosa barranquillera, le regaló a la audiencia una espectacular presentación musical para darle la bienvenida a la etapa culminante del proyecto.

A su lado, el elenco de participantes semifinalistas que incluye rostros reconocidos como la mexicana Lorena Herrera, el actor Salvador Zerboni, la periodista Cristina Porta, el modelo Paco Pizaña, el influencer argentino Matías Ochoa y la intérprete Angélica Celaya, todos dispuestos a competir bajo la mirada de un exigente jurado integrado por los chefs Tita, Betty Vázquez y Toño De Livier.

El reto de ayer definió al primer finalista de la competencia mediante una cocinada en la que se le pidió a los concursantes que la hicieran con mucho amor. Al entregar el platillo se dieron cuenta de la razón de esa peculiar petición: a cada uno de ellos los recibió un grupo de sus seres más queridos.

A Ochoa, por ejemplo, lo esperaba su abuela, una mujer encantadora que se abrazó al cuello del influencer y no lo soltaba mientras él le decía “te amo”.

Para Zerboni la sorpresa fue su mamá y su papá. Luego de abrazarse, llorar y comer, el villano contó lo que significó esa experiencia.

“Este maldito juego no deja de sorprenderme. Todos los días tiene algo bonito que darme”, dijo.

En esta ocasión tuvo razón incluso también por lo que le pasó dentro de la competencia ya que cuando llegó el momento de anunciar al ganador del primer pase a la final, De Livier lo nombró.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
