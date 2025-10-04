Desde Barranquilla: Conoce al primer finalista de “Top Chef VIP 4″
La gran final del “reality show” conducido por Carmen Villalobos tendrá lugar el próximo lunes, 6 de octubre
4 de octubre de 2025 - 3:04 PM
Barranquilla, Colombia, vuelve a estar en el radar internacional, esta vez como escenario de la semifinal de la cuarta temporada de “Top Chef VIP 4″, el “reality show” culinario de Telemundo que reúne a celebridades en torno al arte de la cocina.
La incomparable Capital del Atlántico se transformó en un set televisivo que combinó el talento de los concursantes con la riqueza de su patrimonio urbano y cultural. Carmen Villalobos, conductora del espacio y orgullosa barranquillera, le regaló a la audiencia una espectacular presentación musical para darle la bienvenida a la etapa culminante del proyecto.
A su lado, el elenco de participantes semifinalistas que incluye rostros reconocidos como la mexicana Lorena Herrera, el actor Salvador Zerboni, la periodista Cristina Porta, el modelo Paco Pizaña, el influencer argentino Matías Ochoa y la intérprete Angélica Celaya, todos dispuestos a competir bajo la mirada de un exigente jurado integrado por los chefs Tita, Betty Vázquez y Toño De Livier.
El reto de ayer definió al primer finalista de la competencia mediante una cocinada en la que se le pidió a los concursantes que la hicieran con mucho amor. Al entregar el platillo se dieron cuenta de la razón de esa peculiar petición: a cada uno de ellos los recibió un grupo de sus seres más queridos.
A Ochoa, por ejemplo, lo esperaba su abuela, una mujer encantadora que se abrazó al cuello del influencer y no lo soltaba mientras él le decía “te amo”.
Para Zerboni la sorpresa fue su mamá y su papá. Luego de abrazarse, llorar y comer, el villano contó lo que significó esa experiencia.
“Este maldito juego no deja de sorprenderme. Todos los días tiene algo bonito que darme”, dijo.
En esta ocasión tuvo razón incluso también por lo que le pasó dentro de la competencia ya que cuando llegó el momento de anunciar al ganador del primer pase a la final, De Livier lo nombró.
