El ascenso de “El Mamba”: de “Guerreros” a la gloria internacional

La historia de Jeffrey Javier Cerda es la crónica de una ambición constante. Desde las pasarelas de modelaje donde comenzó a forjar su imagen, hasta el barro y el sudor de las finales de “El conquistador” de Univision, su trayectoria en el 2025 representó el ascenso de un hombre que nunca aceptó un “no” por respuesta y que supo transformar cada obstáculo en una plataforma para su consagración definitiva.

El pasado 15 de diciembre el excompetidor del desaparecido programa de Wapa Televisión, “Guerreros”, se coronó como ganador absoluto de la primera edición de “El conquistador: supervivencia extrema”. Este triunfo no solo reafirmó su destreza física, sino también su posición como uno de los prospectos más influyentes de la isla.

“Este triunfo representa el comienzo de tantas cosas. Siempre he sido un fiel representante de mi país, pero no todo el mundo ha estado al pendiente de mí por el hecho de que no me conocen. Sí, me conocieron un poco a través de ‘Guerreros’, pero todo quedó allí. Ahora, al ganar ‘El conquistador’, tú sabes cómo es Puerto Rico con quienes lo representan, y más cuando ganan”, puntualizó Cerda en entrevista con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“El Mamba”, como es conocido por sus amigos y fanáticos, detalló que el premio de $200,000 también marcó el inicio de su trayectoria musical. Según adelantó, le gustaría destacarse como cantante de “afrohouse”.

“Es algo que yo siempre he querido hacer, pero nunca he contado con el factor dinero. Crecí en un hogar de escasos recursos. Siempre he tenido el deseo, pero ahora tengo una cantidad que puedo utilizar para producir música, para hacer música”, subrayó.

Por último, pero no menos importante, su éxito en la competencia de Univision, mencionó, supuso mantener a Puerto Rico en el sitial más alto en la historia de los “reality shows”. Ahora, su nombre pasará a la historia como el primer conquistador latino.

Listo para la música

Quien también ostentó el título de Mr. Latin Model Puerto Rico en el 2016 comunicó que el afrohouse no es el único género musical que desea explorar. La razón por la que desea lanzarse bajo este subgénero de la música house sudafricano es porque lo representa.

“Yo soy un negro gustoso que le gusta bailar, le gusta el vacilón, le gusta la música pegajosa. Y claro que lo primero que quiero hacer es poner a mi gente a bailar, a disfrutar, a pasarla bien”, afirmó.

El resto del dinero que ganó en “El conquistador”, “El Mamba” lo utilizará para cumplir el sueño de comprar su hogar propio. También quiere guardar una parte por si “los chavos se acaban”.

Sobre cuáles serán sus próximos pasos, el atleta de 31 años enfatizó que le gustaría mantenerse en la industria de la televisión. Actualmente, se encuentra abierto a ofertas relacionadas con “reality shows”, especialmente enfocados en convivencia.

PUBLICIDAD

“Algo de convivencia para que me conozcan mejor. Para mí ‘La casa de los famosos’ sería una oportunidad grandísima porque es una plataforma que uno en verdad se puede dar a conocer un poquito más”, sostuvo.

Desde su incursión en la pantalla nacional, una de las personas que más lo impactó fue José “El Negro” Figueroa. El talento, proyección y trayectoria del presentador le han servido de inspiración.

“Él es una persona con la que me identifico y tiene una personalidad arrolladora. Tuve la oportunidad de decírselo en muchas ocasiones, que lo admiro mucho. Le dije que si tenía la oportunidad en algún momento de ser animador o ‘host’ de algún programa de televisión, que quería ser como él”, recordó.

Para quienes se preguntan de dónde surgió la afición de Cerda por las cámaras y los reflectores, el natural de San Juan dijo que lo lleva en “la sangre”. Sin aires de superioridad se describió como un “talentoso” desde niño.

“Desde pequeño, desde (escuela) elemental, siempre me gustó bailar, me gustó cantar. Participé en todos los ‘talent shows’ de la escuela, en los eventos de rey de corazones, a mí me encantaban”, expuso.

El deseo de superarse, por su parte, nació “en el barrio”. El afán de querer sacar a su familia hacia adelante, asimismo, sirvieron de impulso.

“Crecí con una mamá que vino a Puerto Rico en yola desde República Dominicana. Mami cruzó el mar para tener un mejor futuro. Somos (sus hermanas y él) ese resultado de ese esfuerzo, soy esa parte de la generación que sigue echando para delante a la familia”, concluyó.

PUBLICIDAD