Equipo de Julián Gil gana el “reto por el territorio” en el estreno de “La isla: desafío extremo” de Telemundo

“Yo pienso que uno nunca está preparado totalmente”, admitió. “Siempre me he mantenido físicamente bien, llevo un estilo de vida saludable, haciendo ejercicios, alimentación, dormir bien. Pero cuando te dicen ‘vas a un reality’, es duro. Yo dije que sí cuando me invitaron, ya después me puse a ver a lo que había dicho que sí y dije ‘uy’”, anadió.