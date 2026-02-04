Estos son los anuncios del Super Bowl LX: Kendall Jenner, George Clooney y mucho más

NUEVA YORK - A medida que se acerca el domingo del Super Bowl, la batalla fuera del campo para que los anunciantes se ganen a los más de 120 millones de espectadores será tan acalorada como la rivalidad entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle.

Decenas de anunciantes están haciendo todo lo posible para el Super Bowl 60, que se emite el domingo en la NBC. Esperan que el público que sintonice el canal recuerde los nombres de sus marcas mientras llenan sus anuncios de celebridades que van desde Kendall Jenner (Fanatics Sportsbook) a George Clooney (Grubhub), iconos publicitarios de probada eficacia como los Clydesdales de Budweiser, y nostalgia de conocidas propiedades cinematográficas como “Jurassic Park” (Comcast Xfinity).

Cada año, los anuncios de la Super Bowl ofrecen una instantánea del estado de ánimo de los estadounidenses, así como de los sectores que están rebosantes de dinero ese año en particular: desde la “Dot-Com Bowl” de 2000 hasta la “Crypto Bowl” de 2022.

Las tendencias de este año incluyen empresas de salud y telesalud que anuncian medicamentos para adelgazar y pruebas médicas, empresas tecnológicas que muestran sus últimos gadgets y aplicaciones y anunciantes que exhiben la IA en sus anuncios.

El profesor de marketing de la Universidad de Villanova, Charles Taylor, afirma que, debido a los titulares tan cargados de noticias últimamente -desde el aumento de la inmigración en Minnesota hasta los conflictos en el extranjero-, espera que los anunciantes se ciñan a un tono ligero y bobalicón.

“Debido al estatus de la Super Bowl como acontecimiento de la cultura pop con un ambiente de fiesta divertida, la gran mayoría de las marcas evitarán cualquier tono oscuro o divisivo y, en su lugar, permitirán a los consumidores evadirse pensando en estos tiempos turbulentos”, afirmó.

Precios récord

Los anunciantes acuden en masa al Super Bowl cada año porque mucha gente ve el gran partido. En 2025, una cifra récord de 127.7 millones de espectadores estadounidenses siguieron el partido por televisión y en streaming.

La demanda es mayor que nunca, ya que los acontecimientos deportivos en directo son uno de los pocos lugares que quedan en el fracturado panorama de los medios de comunicación donde los anunciantes pueden llegar a una gran audiencia. La NBC agotó sus espacios publicitarios en septiembre.

El espacio se vendió por una media de 8 millones de dólares por unidad de 30 segundos, pero un puñado de anuncios se vendieron por más de 10 millones de dólares, un récord, dijo Peter Lazarus, vicepresidente ejecutivo de deportes y olimpiadas, publicidad y asociaciones de NBCUniversal. Dijo que llamaba a febrero, con el Super Bowl, los Juegos Olímpicos y el partido de las estrellas de la NBA, “febrero legendario”.

Lazarus dijo que el 40% de los anunciantes compraron en todas las principales propiedades deportivas de la NBC, y el 70% de los anunciantes del Super Bowl compraron también los Juegos Olímpicos.

Celebridades en abundancia

Contar con la participación de famosos es un método probado para que los anunciantes se ganen la simpatía de los telespectadores. Este año, Fanatics Sportsbook cuenta con Kendall Jenner para hablar de la “Kardashian Kurse”, en la que a los jugadores de baloncesto con los que sale les pasan cosas malas.

George Clooney aparece en un anuncio de Grubhub para promocionar una oferta que la aplicación de reparto ofrece para “Comerse las tasas” en pedidos de 50 dólares o más.

En varios anuncios aparece más de un famoso o estrella del deporte. Michelob Ultra muestra a Kurt Russell entrenando al actor Lewis Pullman, mientras la snowboarder olímpica Chloe Kim y el jugador de hockey T.J. Oshie observan en una pista de esquí.

Xfinity vuelve a reunir a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum en una reimaginación irónica de “Parque Jurásico” que muestra a un técnico de Xfinity devolviendo la energía a la isla para que nada se tuerza.

Y Uber Eats recluta a Matthew McConaughey por segundo año consecutivo para convencer a los famosos -este año son Bradley Cooper y Parker Posey- de que el fútbol es una conspiración para que la gente tenga hambre y pida comida.

La IA entra en escena

Por segundo año consecutivo, la IA causa sensación en los anuncios de la Super Bowl.

Oakley Meta promociona sus gafas con inteligencia artificial en dos anuncios llenos de acción que muestran a Spike Lee, Marshawn Lynch y otras personas utilizando las gafas para grabar vídeos y responder preguntas.

Wix Harmony ha estrenado un anuncio en el que presenta su software de diseño web que utiliza herramientas de IA. Wix también emite un anuncio de Base44, un creador de aplicaciones con IA. Y OpenAI se anunciará durante el partido con un anuncio aún por desvelar.

Svedka Vodka recurrió a Silverside AI, un estudio de inteligencia artificial, para que les ayudara a crear su anuncio, en el que aparecen su mascota robótica FemBot y su homólogo masculino, BroBot. Adoptaron este enfoque por el posicionamiento de Svedka como el “vodka del futuro”, explica Sara Saunders, directora de marketing de Sazerac, que compró la marca Svedka en 2025.

“Reimaginamos el robot a través de la IA”, dijo Saunders. “Nos llevó muchos, muchos meses reconstruirla, darle funcionalidad, darle ese espíritu humano que queríamos que mostrara en nombre de la marca”.

Salud y telesalud

Los proveedores de servicios sanitarios y de telesalud están por todas partes durante la Super Bowl 60. Dos empresas farmacéuticas anuncian pruebas: Novartis promociona un análisis de sangre para detectar el cáncer de próstata con el eslogan “Relax your tight end” (“Relaja a tu ala cerrada”), en el que aparecen extremos cerrados de fútbol relajándose. El anuncio de Boehringer Ingelheim está protagonizado por Octavia Spencer y Sofía Vergara, que animan a la gente a hacerse pruebas de detección de enfermedades renales.

Liquid I.V., que fabrica una mezcla de bebidas electrolíticas, ha lanzado un anuncio sobre la hidratación.

La empresa de telesalud Ro utiliza a Serena Williams en su anuncio de medicamentos para adelgazar GLP-1. Novo Nordisk, que fabrica Wegovy y Ozempic, ha anunciado que también tendrá un anuncio.

Hims & Hers -otra empresa que ofrece medicamentos GLP-1 para adelgazar- tiene un anuncio en el que afirma que la empresa ofrece a la gente un mejor acceso a la atención sanitaria que normalmente solo obtienen los ricos.

“Podríamos llamarla la Super Bowl del GLP-1”, afirmó Tim Calkins, profesor clínico de marketing de la Universidad Northwestern. “A menudo no se ve mucho a las empresas farmacéuticas en la Super Bowl, pero este año vamos a ver aparecer a bastantes”.

Temas probados





Algunos anunciantes se aferran a lo ya conocido. El conmovedor anuncio de Budweiser muestra a un potro Clydesdale creciendo con un águila calva al son de “Free Bird” de Lynyrd Skynyrd. El anuncio celebra el 150 aniversario de Budweiser.

Y Pepsi intenta reavivar la guerra de las Colas con un anuncio en el que aparecen osos polares -las famosas mascotas de Coca-Cola- que eligen Pepsi Zero Sugar frente a Coca-Cola Zero en una prueba de sabor a ciegas. El anuncio termina con los osos siendo captados por una “kiss cam”.

Sorpresas

Aunque la mayoría de los anunciantes de la Super Bowl publican su anuncio antes de tiempo para intentar aprovechar la expectación, algunos esperan hasta el día del partido para revelarlo.

El refresco Poppi, propiedad de Pepsi, ha anunciado que la estrella del pop Charli XCX y la actriz Rachel Sennott protagonizarán su anuncio.

Ben Affleck vuelve a aparecer en un anuncio de Dunkin’ Donuts. En un anuncio publicitario aparecía con Jennifer Aniston y Matt LeBlanc, de “Friends”, y Jason Alexander, de “Seinfeld”.