Felipe Gómez regresa a NotiCentro agradecido de las “buenas vibras y oraciones”

“Hoy lunes logré reintegrarme al trabajo que he desempeñado durante los pasados 40 años, ello me hace feliz y me produce mucha satisfacción. Me conmovió el recibimiento de mis compañeros de Noticentro y demás colegas de otros medios, al igual que las expresiones de alegría y los consejos de amigos y desconocidos para que cuide mi salud”, expresó el veterano periodista a través de una publicación en sus redes sociales, trabajando en su primera asignación tras su recuperación.