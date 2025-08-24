Fiesta musical en el Teletón 2025 de SER

En el marco de su 75 aniversario, y bajo el lema “Que siga la fiesta”, SER de Puerto Rico presenta este domingo una edición especial del Teletón (TLTN) que este año transformó su formato para convertirse en un magno concierto como regalo musical a al público a gente.

Este lema, según se informó, simboliza un agradecimiento genuino a la comunidad que, durante más de siete décadas, ha respaldado la labor de la institución y la ha hecho posible.

La cifra recaudada en la edición del año pasado fue de $3,028,974, por lo que la meta de hoy es sobrepasarla, durante la transmisión que comenzó a la 1:00 p.m. en los principales canales de televisión de Puerto Rico y que terminará a las 5:00 p.m.

En esta ocasión, desde el escenario del Coca-Cola Music Hall, comenzaron diversas presentaciones, como lo fue la de El Gran Combo y más adelante el grupo Chuwi, así como Joseph Fonseca.

A ellos se les unen diferentes presentaciones musicales con géneros para todos los gustos, entre ellos Olga Tañón, Gale, Hermes Croatto, Límite 21, Elvis Crespo, José Nogueras, Los Rivera Destino, Los Hermanos Sans, Ken-Y, Radio Bemba, y Juan José & SJ Habana.

De manera simultánea, la plataforma digital Zona Social presentará una propuesta artística distinta con contenido exclusivo y diferente a las de la señal de televisión.