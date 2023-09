Primero de una serie de tres artículos relacionados al tema de la programación infantil puertorriqueña.

Hasta principios del siglo 21, era común ver en la televisión puertorriqueña, una variedad de programas de producción local dirigidos a entretener y a educar al público infantil. Con el paso de los años, sy sobre todo durante las pasadas dos décadas, este panorama ha cambiado de forma contundente. Prácticamente no hay programas locales dirigidos al público infantil que formen parte de la programación de los principales canales en la isla que se pueden recibir en los hogares a través de la antena libre de cargos. De hecho, solamente Telemundo Puerto Rico y WIPR Canal 6 ofrecen productos creados en la isla con la niñez en mente.

Esta situación ha generado mucha preocupación desde hace muchos años, sobre todo en quienes han dedicado su vida a trabajar por los niños, tanto a través de la televisión local, como brindando presentaciones públicas y privadas.

“En parte, creo que muchos adultos se han olvidado de lo bonito que es ser un niño y por eso no apoyan los proyectos dirigidos a estos. Esto ocurre sin que se den cuenta de que para un adulto estar sano emocionalmente tiene que aceptar que fue un niño”, indicó Emanuel Soltero, mejor conocido por su nombre artístico Shabum. “Hay un dicho que dice que todo adulto sabe lo que es ser niño, pero un niño no sabe lo que es ser un adulto y eso es bien importante, porque como adultos tenemos una responsabilidad con ellos y debemos cumplirla”.

Víctor Rivera, creador de Atención Atención. (Nahira Montcourt)

Clave los personajes infantiles

Tener una figura como la de un personaje infantil es extremadamente importante en el desarrollo de un niño, según explicó Víctor Rivera, fundador y líder de Atención Atención. “La musicoterapia está dividida por medicina, psicología y música. En la parte de psicología se enseña que el modelo primario de un niño incluye a su papá, a su mamá, a su maestro y sus artistas infantiles”, añadió Rivera, quien tiene un bachillerato en musicoterapia especializada en pediátrica. “Si el niño no tiene artistas infantiles en su vida, va a buscar en dónde se puede identificar y el problema de que vea algo que no sea infantil, es que aprende cosas que no están acorde a su madurez, entonces se pone a repetirlo y se normalizan detalles que no son acordes a su edad”.

En opinión de Rivera, que un niño omita etapas en su proceso de aprendizaje primario puede tener consecuencias muy serias. “Eso podría incluir no entender por qué suceden las cosas y los efectos negativos que podría llevar a hacer ciertas acciones indebidas. Eventualmente ese niño va a tener 14, 15, 16 años y va a echar mano de sus archivos, de lo que aprendió y lo va a poner en uso a temprana edad”, argumentó el autor de canciones como “Había un sapo” y “Yupi yei”, y quien tiene el programa “Atención Atención” todos los fines de semana en Telemundo. “Entonces, se convierte en un fracaso desde el momento en que eso sucede. Por eso, la importancia de que haya un espacio infantil, porque el niño puede identificarse con algo que es acorde y propio para su edad”.

De igual manera piensa José Vega “Remi”, quien ha dedicado cerca de cinco décadas a entretener a los más pequeños y quien explica que los programas infantiles ayudan a definirle a los niños unos conceptos básicos que serán esenciales cuando alcancen la adultez.

José Vega, "Remi", lleva más de cinco décadas trabajando con niños en distintas facetas. (Alexis Cedeño)

“Es bien importante que haya programas infantiles con conceptos claros para los niños, ya que están en una formación y su cerebro está adquiriendo información. Si a ese cerebro tú le enseñas valores positivos y claros, vamos a tener una sociedad más justa en un futuro”, explicó Vega, quien estudió psicología y literatura. “Por ejemplo, al niño se le debe enseñar que la mentira es mala y que la verdad siempre soluciona las cosas. Al niño se le debe enseñar a respetar a las demás personas, aunque no piensen como los otros. Al niño se le debe enseñar que lo que no es tuyo no lo debes obtener, porque no te pertenece y que robar es malo. Además, al niño se le debe enseñar lo que es generosidad. Son conceptos universales que el ser humano debe tener. Todas esas cosas, los niños lo pueden aprender en los programas infantiles bien hechos”.

En el caso de los programas como “Aprendo con Shabum” y “1, 2, 3 Shabum”, que se transmiten en Telemundo Puerto Rico, los libretos son escritos por el propio Soltero y su esposa, quien es neuro educadora. “Todo contenido que los niños escuchan sí les afecta. Cuando los niños escuchan detalles sobre sexo, alcohol y drogas, sí les afecta, porque les levanta en sus mentes ideas que no están preparados para entender”, añadió el mago infantil.

En ese sentido, el payaso Remi agradece que tanto en su niñez, como ya de joven adulto, logró aprender un sinnúmero de herramientas de todos los personajes infantiles con los que compartió y conoció. “Yo aprendí con Pacheco (Joaquín Monserrate) que tenía que mirar a ambos lados para cruzar la calle y aprendí con Tío Noel que había que hacer ejercicio todos los días, así fuera con sus ejercicios musicales. De Sandra Zaiter aprendí que había que ser bondadoso y dar a los demás”, destacó Vega, cuyos programas “En casa aprendo con Remi” y “La nave de Remi” se transmiten de lunes a viernes en WIPR Canal 6. “De María Chuzema aprendí que cuando escribes algo tienes que tener una responsabilidad para sustentarlo. Y aprendí de Gaby, Fofó y Miliki que la alegría a través de una canción es infinita y que te puedes olvidar de un teléfono y de una cara, pero una canción siempre la vas a recordar”.

Futuro no tan lejano de los programas infantiles

Una preocupación que tienen estos tres presentadores de la televisión infantil abordados por El Nuevo Día es qué sucederá cuando ellos ya no puedan trabajar más. “El panorama no es alentador, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial, porque se han ido cerrando los espacios en la televisión. Sin embargo, hay unos quijotes, unos gigantes, unos titanes en todas partes del mundo que estamos tratando de levantar esto otra vez”, detalló Vega, quien también es artista plástico y cantante. “Hay organizaciones a nivel mundial de cantantes infantiles como Mocilyc, que agrupa a personas que están haciendo actividades infantiles en distintos países y pienso que hay un renacer en ese sentido. Pienso que el panorama del contacto directo con los niños es algo esperanzador en ese sentido”.

Emanuel Soltero, mejor conocido por su personaje “Shabum”. (Pablo Martinez Rodriguez/Staff G)

Ahora bien, para Vega la palabra retiro no pasa ahora mismo por su mente, en parte, por el vacío que dejaría en la población infantil. “En un momento de mi vida pensé retirarme, pero para hacer otras cosas en términos de producción. Pero me di cuenta de que no hay casi nadie que lo pueda seguir haciendo, ya que no hay compromiso y seriedad”, detalló el creador del payaso Remi. “Además de que las personas tienen 20 ideas de lo que es trabajar con niños y no siempre son las más acertadas. Espero que, en un futuro, lleguen más personas que se dediquen a trabajar con los niños”.

En el caso del creador de Shabum, recibe a diario mensajes a través de las redes sociales de apoyo y ánimo para que continúe con su trabajo. “El público me escribe ‘no te rindas. Dios te bendiga y sigue hacia adelante’. Al final, lo que tratamos de llevar es un mensaje positivo, de ser buenos, de enseñarle valores y de manejar las emociones de los niños. Si logramos que, como sociedad, los niños aprendan a manejar el coraje, el miedo y la tristeza, tendríamos unos adultos bien diferentes”, añadió Soltero.

Busca mañana en elnuevodia.com la segunda parte de esta serie de reportajes.