“En mi vida siempre he tenido experiencias magníficas, pero nunca pasó por mi mente estar en un programa de cocina. Cuando se me presentó la oportunidad, siendo una gran comelona y amante de la gastronomía, no dudé en aceptar el reto y dar lo mejor de mí, como siempre lo he hecho”, comenzó la modelo y presentadora dominicana Génesis Suero en su mensaje de despedida de “Top Chef VIP 2″, tras ser eliminada por dar a los jueces un pescado crudo.

La reportera del programa de variedades “En Casa con Telemundo” confesó que cuando pisó la famosa cocina, muchas dudas invadieron su mente. Sin embargo, mientras avanzó, dijo, encontró en sus compañeros la fortaleza necesaria para permanecer en la competencia.

“Encontré compañeros con los que viví momentos que siempre voy a llevar en mi corazón”, manifestó. “Poder estar en mi país, República Dominicana, cocinando, bailando, y compartiendo con ese extraordinario grupo, fue algo que superó mis expectativas”, continuó Miss Universe República Dominicana 2019.

El paso de la también corredora de bienes raíces por el “reality show” conducido por la colombiana Carmen Villalobos se vio marcado por platillos de altura, innovadores y que, según expresó, “dejaron la vara alta”. Por ejemplo, en una ocasión, la exreina de belleza confeccionó un postre donde hasta el vaso era comestible.

Al finalizar su discurso, la dominicana expresó su agradecimiento a Telemundo y a la producción de “Top Chef VIP” por una oportunidad que le permitió conectar con sus seguidores de forma distinta. “A mis compañeros, les digo, la meta es difícil de alcanzar, pero solo con disciplina, se obtienen los triunfos. Que gane quien lo merece”, expuso.

Anoche, durante la prueba de eliminación, la comunicadora preparó un pescado. En su evaluación, el jurado dijo que el plato estaba crudo, por lo que tuvo que abandonar la cocina de “Top Chef VIP 2″ para siempre.