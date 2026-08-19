Amanda Miguel: “Vivimos en un mundo de mentiras”

Luego de más de cuatro décadas, la cantante y compositora Amanda Miguel sigue abrazando con fuerzas uno de los grandes himnos del desamor y de la traición amorosa en la música latinoamericana.

Su inmortal tema “Él me mintió”, que la catapultó a la fama en el 1981, ha marcado diversas generaciones de mujeres que lo han convertido también en parte de su propia historia. Ese éxito se lo atribuye sencillamente a que la mentira se ha vuelto en el nuestro pan de cada día.

“Lamentablemente, vivimos en un mundo de mentiras donde quiera. No vamos a entrar en detalles, pero la verdad es que los hombres de repente se alegran demasiado y resulta que esa canción se volvió una bandera para todas las mujeres que nos gusta ser conservadoras”, explicó entrevista con El Nuevo Día.

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Como férrea defensora de la familia, admitió que le tocó perdonar muchas veces al amor de su vida, Diego Verdaguer, con quien permaneció durante 46 años, desde que se conocieron en 1975 hasta el fallecimiento del también cantante en enero de 2022.

“A mí en lo personal siempre me gustó la familia. Por eso siempre fui profamilia, a pesar de que mi esposo también era un picaflor y él lo reconocía. Yo también lo perdoné muchas veces porque yo lo amaba y no me imaginaba vivir sin él. Siempre quise también tener mi familia”, expresó la cantante acerca de su esposo, con quien procreó a su unigénita Ana Victoria, a quien describe como “el amor más grande que existe en mi vida”.

Al mismo tiempo, esta cantante argentina de nacimiento, pero que forjó su carrera en México, afirma que le tocó ver mujeres cómo se separaban de sus esposos por picaflores, pensando que iban a encontrar rápidamente otro hombre que iba a ser mejor.

“Los hombres que encontraban les resultaba peor o no encontraban nada. Así que mejor también, como dice el refrán, se ha optado por malo conocido que bueno por conocer”, agregó abuela feliz de Lucca y Camila Victoria en la amena conversación por videollamada, en la que aprovechó para revelar un proyecto que la tiene muy entusiasmada.

La sorpresa se trata de que su nieto mayor. Aunque apenas tiene 4 años, ya está cantando y próximamente va a sacar un sencillo con él, lo que anticipa que va a alborotar el mundo musical.

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“Eso va a revolucionar. La canción se llama ‘Me Haces Bien’, se llama la canción, escrita por Jorge Drexler, un gran autor. Estamos muy felices porque bueno, esta va a salir ahora dentro de pocos días y es una novedad muy grande. En Latinoamérica se festeja el día del abuelo, así que va a salir ese día (el 28 de agosto)”, adelantó.

Esta iniciativa, según comunica, va dedicada a las familias que aman el contacto familiar que es tan necesario en este momento, en el que hay tantas distracciones, incluyendo el que las personas vivan sumergidas en los celulares y se enajenen de lo que les rodea.

“Es un poco para incentivar el amor familiar, a la cercanía del padre, de la madre, de los abuelos, y de todo lo que es necesario para construir un mundo mejor”, añadió la cantante, que después de una década regresa en Puerto Rico para presentarse con su gira “Él Me Mintió World Tour” el sábado, 17 de octubre de 2026 a las 8:00 p.m. en el Coca-Cola Music Hall en San Juan. “Iré a cantarles en mi show que está precioso”.

En sus 46 años de trayectoria en la que nunca ha dejado de trabajar, esta intérprete de voz inconfundible, acompañada de una voluminosa cabellera y expresivos ojos, confiesa que en este momento se siente estar viviendo una renovación absoluta.

“No es una carrera cualquiera, es una carrera muy diferente a todas las demás. Porque yo siento que soy una persona demasiado bendecida porque no muchas personas después de tantos años en esta carrera vuelven a tener éxito o se vuelve a poner de moda. Siento que me puse de moda otra vez con esto de las despechadas. Es que somos muchas despechadas, pero no somos arrastradas. No somos mujeres que andamos pidiendo, sino que tenemos nuestra propia dignidad y nos gusta que nos respeten”, aseguró.

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Cuando al día de hoy se mira en el espejo, la intérprete de otros éxitos como “Así No Te Amará Jamás”, “Mi Buen Corazón”, “Castillos”, “Amanda al Pie de la Cruz”, “Mi buen corazón”, “Ámame una vez más” y “Toda la Vida”, responde sentirse intacta a pesar de los cambios y como una eterna aprendiz.

“Nunca me imaginé que me iba a quedar viuda. Nunca me imaginé que no iba a poder con la vida. Yo siempre nací y me siento desde muy pequeñita muy poderosa. Eso no lo he perdido, nunca lo perdí, pero cuando me tocó vivir lo que me tocó vivir fue un golpetazo tremendo para mí. Al principio fue tremendo porque yo me imaginaba cualquier cosa menos quedarme sin él, y lo mismo mi hija. No es que lo amábamos, lo seguimos amando. Es una cosa que permanece hoy vivo dentro de nuestros corazones, porque cuando tú amas a alguien de alma, de corazón, esa persona no se va jamás”, resaltó.

De igual modo, mencionó que ante la partida física de quien fuera su esposo, este les dejó muchos bienes, incluyendo cosas que mantener, ver, cuidar y hacer que progresen, lo que las hizo más fuertes.

“Mi hija y yo nos unimos tanto y tanto en la desgracia que nos sucedió de no tenerlo. Y con la responsabilidad de tener tanto y con tanta responsabilidad para poder sobrellevarlo. Que te salen huevos de donde sea”, estableció.

A sus 70 años, reflexiona sobre lo efímera que es la vida, que siente que nació ayer y que la edad es algo que solamente está en tu mente.

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“Si tú te quieres sentir joven, te sientes joven. Si tú te quieres sentir achacada, cada vez vas a querer estar acostada más tiempo. Hay días en los que uno se siente rarísimo, pero tiene uno que sobreponerse. Creo que todas las mujeres que hemos perdido a nuestros esposos es una lección grande para darte cuenta de que sí puedes con todo. Fue ahí donde me largué y quise seguir trabajando porque es cuando uno se siente más poderoso. No haciendo nada, te agarras demasiada hueva. O sea, tú tienes que sobreponerte en todo”, sentenció.

A través de las diversas plataformas de redes sociales, Amanda Miguel se mantiene conectada con su público, uno que valora su espontaneidad y honestidad. Cada vez que sube al escenario procura disfrutarlo y alimentarse de la energía que recibe de su público. Por eso le llena de felicidad regresar a suelo borincano, de donde guarda muchos recuerdos.

“Tanto me premió la vida que me dio la oportunidad de viajar por tantos lugares y Puerto Rico es uno de los lugares que me emociona demasiado visitar. Hace un montón de tiempo que no voy. Estaré feliz porque siempre la Isla del Encanto ha sido para mí un lugar precioso. Tengo recuerdos de mis viajes con mi esposo, de mis viajes con mi hija cuando era chiquita”, manifestó.