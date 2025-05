Guillermo Villa no le cierra las puertas a la televisión tras su eliminación de “¡Claro que baila!”

Uno de los temores más comunes entre los integrantes de un “reality show” es, sin duda, convertirse en el primer eliminado. El creador de contenido Guillermo Villa no es la acepción.

Ayer, lunes, el también empresario quedó fuera de “¡Claro que baila!”. Aunque el aficionado de los ejercicios y la sana alimentación no esperaba retirarse de la pista tan pronto, aseguró que respeta la decisión de los jueces.

Esta tarde, en entrevista con El Nuevo Día, Villa expresó que a pesar de que su paso por la competencia fue corto, sí ganó aprendizaje y superación.

“Yo hice todo lo que tenía que hacer, los ensayos, los pasos... Nunca me equivoqué, por lo menos en vivo, que yo sepa. Hice todos los pasos bien, no me equivoqué”, comentó quien deleitó a la audiencia al ritmo del merengue y el rock.

Quien hace 10 años incursionó en el mundo de las redes sociales con videos de comedia junto a sus hermanos recordó que ingresó al “reality show” conducido por Karla Monroig con el fin de salir de su zona cómoda. Según explicó, desde siempre, su audiencia lo ha conocido como influencer de fitness.

“Ahora mismo lo que estoy es entrenando todos los días y ahora estoy abriendo un negocio. Como que se salía (la competencia) completamente de lo que yo hago. O sea, yo nunca subo contenido bailando, es algo que nunca me vas a ver haciendo por ahí”, incluyó.

Los días del emprendedor, sin embargo, continuarán llenos de música. Su pareja sentimental es cantante y toca el piano. Sus suegros y cuñado, de igual modo, son músicos.

“Pues, como estoy todos los días con ellos, y todos los días están tocando, pues ahora como que cogí clases de piano y toco piano también. Cuando yo me enteré del programa empecé a practicar con mi novia, el papá, me dieron clases de salsa y eso. Ahí fue como que me solté un poquito, porque no podía llegar tan trinco como era”, dijo entre risas.

Con mucho orgullo, el ahora exparticipante del programa de baile de Wapa Televisión verbalizó que sumó una experiencia importante a su carrera. Ahora, agregó, está listo para lo próximo.

“Esto es algo que nadie me lo va a contar, yo lo viví. Además, pues, superé un miedo que tenía, que era ponerme a bailar en público, porque eso es algo que en realidad en otro momento yo no me hubiese atrevido a hacer. Tampoco imaginé estar en un ‘reality’, no imaginé nunca que iba yo a bailar así en una tarima en vivo, con jueces y todo. Yo, si bailaba, tal vez era en un ‘talent show’ de la escuela cuando chiquito, campamento de verano, pero así como que competir jamás en mi vida me lo pude imaginar”, subrayó.

Como creador de contenido, Villa expuso que llegar a la televisión significó un logro. Ahora que, finalmente, pudo decir “mami mírame, estoy en la televisión”, está dispuesto a darle una segunda oportunidad al medio.

“No me cerraría las puertas. Me gustó mucho que este progrma unió a varias generaciones. Había personas que yo no conocía, que los conocí ahí y me cayeron súper bien. Me gustó mucho el compañerismo que había, el ambiente en ‘backstage’ era súper cool, todos súper unidos, apoyándonos, nos dábamos la mano. Si uno tenía hambre y otro no tenía, nos dábamos también de comer. A pesar de que era una competencia, el compañerismo era súper bueno”, comentó sobre la producción.

Aunque todavía es muy prematuro hablar de posibles ganadores, Villa reconoció que nadie se debe confiar. La pista, describió, es impredecible. Según contó, quienes hoy no alcanzaron el máximo, mañana pudieran saborear la gloria.

“Por ejemplo, Lynette Chico empezó bien trinca, la estaban criticando mucho, pero en el baile de ayer ella sorprendió, estaba bastante suelta. Ayer Miredy y Edgar, que son de mis favoritos en realidad, lo dieron todo y estuvieron en el sillón verde. En realidad se puede esperar cualquier cosa de cualquiera”, enfatizó.