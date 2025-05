Celimar Rivera rompe barreras y estereotipos en “¡Claro que baila!”

A través de un merengue, emocionó a los miembros del jurado. “Yo estoy bien emocionado. Disfruté mucho tus líneas, hubo mucho dominio de la cámara, y vi mucha seguridad. Lo más que te celebro es que, yo estoy aquí sentado como juez, pero yo hoy me quité y me rendí porque cogí miedo. Cuando yo bailaba, no había espacio para una persona como yo. Y tú te estás haciendo un espacio en un lugar donde nadie te había visto. Y yo te felicito grandemente. Le has dado a Puerto Rico una lección de vida de que, si se quiere, se puede”, expresó Villarini entre lágrimas ese día del estreno, donde Rivera logró una puntuación de 44 puntos.