Impactantes revelaciones de Aleska Génesis al regresar a “La casa de los famosos All-Stars”

A pocos días de culminar la pesadilla que vivió al enfrentar nuevamente a la justicia mexicana debido a acusaciones por un presunto robo de relojes a su excuñado, el empresario Javier Rodríguez Borgio, los cargos contra Aleska Génesis Castellanos fueron desestimados y pudo regresar por la puerta a ancha al estudio de “La casa de los famosos All-Stars”.

Durante su aparición en la gala del marte se pudo conectar y saludar a los habitantes de la casa, compartió con los presentadores Jimena Gállego y Javier Poza lo que vivió al ser puesta bajo arresto la noche del 10 de marzo de 2025 cuando resultó eliminada del “reality show” de Telemundo, y abrió su corazón en el segmento “Tú por tú” donde los famosos se auto entrevistan.

“De verdad que me siento muy feliz de volver acá porque de cierta manera siento que fue un proceso de transformación y un gran cambio. No es la misma Aleska la que salió a la que vuelve ahora. La que vuelve ahora es una mujer que pasó por injusticias, que tuvo mucho miedo pero que decidió volver con fe y que hoy por hoy tiene una voz donde a través de mi experiencia siento que, si alguna mujer es capaz de, a través de lo que yo viví, darse fuerza para hablar entonces valió la pena, todo valió la pena”, expresó la modelo venezolana.

Lo que pasó antes del arresto de Aleska Génesis La modelo venezolana fue detenida en México tras ser eliminada de “La casa de los famosos All-Stars”.

Visiblemente emocionada, la empresaria recodó lo que sintió en aquel momento, y lo que pasaba por su mente mientras era arrestada a las autoridades.

“Mi corazón late muchísimo cuando recuerdo ese momento. No es fácil salir de La casa, en mi caso tenía 5 semanas en donde no tenía comunicación con nada y una vez que salgo, además de ese shock emocional, cuando veo había muchos policías afuera con armas largas esperándome. No me dio tiempo ni de pensar, prácticamente me tuve que entregar a las autoridades. En ese momento lo que pasaba por mi cabeza era cuándo voy a volver a abrazar a mi familia, a mi gente, qué va a pasar conmigo”, aseguró.

“Deseaba poder compartir mis verdades”

Por otra parte, en “Aleska por Aleska”, la influencer reveló detalles íntimos de su vida que conmovieron a los famosos dentro de la casa y a los televidentes.

Estas fueron algunas de las revelaciones:

¿A quién le pedirías perdón y por qué?

“A Génesis, a la niña. Y le pediría perdón porque le exigí mucho a muy temprana edad. Tuvo que dejar muchos sueños, y muchas cosas a un lado por buscar una estabilidad. Y le agradecería porque esa niña nunca tuvo miedo y creyó en ella misma”.

¿Hay algunas decisiones que hayas tomado en la vida de las que te arrepientes?

“Hay muchas decisiones que he tomado que hubiese hecho difernte, pero tambien pienso que si no lo hubiese hecho asi, no hubiese fortalecido ese corazón”.

¿Tienes cuentas pendientes?

“Estoy todavía trabajando en seguir perdonando a todas esas personas que se cruzaron en mi vida y que de cierta manera le quitaron esa inocencia a Aleska Génesis. Perdonar a la persona que más me hizo daño y fue porque yo lo permití por mi falta de amor propio e identidad. Tuve cinco años en una relación donde me enamoré, pensé que era el amor de mi vida y poco a poco fui entrando en una relación tormentosa y tóxica. Era una persona que me pegaba, y luego al momento pedía perdón. Dejé de creer en mi misma, pero el momento en que el toqué fondo fue cuando volví a recordar a esa niña, quien era Génesis. Hoy por hoy lo puedo hablar porque ya no me duele”.

¿Hay algo de este caso que aún no hayas contado?

“Aleska Génesis ha tenido momentos tan oscuros que ha pensado en el suicido”, reveló al hablar sobre uno de los sucesos de violencia de género.

La Policía de Puerto Rico y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977.