Incrédula Yuri al escuchar versión boricua de “¿Qué te pasa?”

¿Cuándo fue la última vez que decidiste “derribar la muralla” y salir al balcón? “¿Qué te pasa?” de Yuri es mucho más que un clásico del pop de los 80; es una invitación atemporal a no dejar que las nubes impidan ver el sol que siempre regresa.

La canción comienza con una pregunta directa y necesaria: “¿Qué te pasa, qué estás haciendo en casa?”. A través de esta interpelación, la letra confronta la inacción frente a la tristeza con la metáfora del sol que vuelve a brillar como un motor de cambio para quien escucha.

El próximo sábado, 31 de enero, la multifacética se presentará en el Coca-Cola Music Hall. Esta mañana, como parte de la promoción del espectáculo, la animadora se presentó en “Hoy día Puerto Rico” de Telemundo.

Después de estrenarse como “presentadora invitada”, los coanfitriones del espacio le contaron algo que provocó que la mexicana “quedara de una pieza”. Pamela Noa, estaba “casi segura” de que la pelirrubia desconocía la información.

“¿Qué pasa con ‘¿Qué te pasa?’”, preguntó Yuri. De inmediato, Noa preguntó: ”¿Tú sabes cómo la cantamos en Puerto Rico?”. “Bueno, pues, normal”, aseguró la intérprete.

Sin pensarlo, y al mismo tiempo, Noa, Jasond Calderón e Ivonne Orsini entonaron la versión boricua del éxito. Asimismo, por recomendación del trío televisivo, la artista prometió que la pedirá a su público del sábado.