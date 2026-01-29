Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Incrédula Yuri al escuchar versión boricua de “¿Qué te pasa?”

Los presentadores Pamela Noa, Jasond Calderón e Ivonne Orsini provocaron que la cantante mexicana “quedara de una pieza” 

29 de enero de 2026 - 8:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yuri se ha destacado en la música, el cine, la televisión y la conducción. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

¿Cuándo fue la última vez que decidiste “derribar la muralla” y salir al balcón? “¿Qué te pasa?” de Yuri es mucho más que un clásico del pop de los 80; es una invitación atemporal a no dejar que las nubes impidan ver el sol que siempre regresa.

RELACIONADAS

La canción comienza con una pregunta directa y necesaria: “¿Qué te pasa, qué estás haciendo en casa?”. A través de esta interpelación, la letra confronta la inacción frente a la tristeza con la metáfora del sol que vuelve a brillar como un motor de cambio para quien escucha. 

El próximo sábado, 31 de enero, la multifacética se presentará en el Coca-Cola Music Hall. Esta mañana, como parte de la promoción del espectáculo, la animadora se presentó en “Hoy día Puerto Rico” de Telemundo

Después de estrenarse como “presentadora invitada”, los coanfitriones del espacio le contaron algo que provocó que la mexicana “quedara de una pieza”. Pamela Noa, estaba “casi segura” de que la pelirrubia desconocía la información.

“¿Qué pasa con ‘¿Qué te pasa?’”, preguntó Yuri. De inmediato, Noa preguntó: ”¿Tú sabes cómo la cantamos en Puerto Rico?”. “Bueno, pues, normal”, aseguró la intérprete.

Sin pensarlo, y al mismo tiempo, Noa, Jasond Calderón e Ivonne Orsini entonaron la versión boricua del éxito. Asimismo, por recomendación del trío televisivo, la artista prometió que la pedirá a su público del sábado.

Jacky Fontánez, Ivonne Orsini y Pamela Noa se mostraron entusiasmadas ante la oportunidad que les ofreció Telemundo Puerto Rico de laborar juntas en "Hoy día Puerto Rico". Orsini forma parte del proyecto desde su lanzamiento en el 2021. "Hoy día Puerto Rico" se transmite de lunes a viernes a las 8:00 a.m.
1 / 7 | El poder femenino se apodera de "Hoy día Puerto Rico" . Jacky Fontánez, Ivonne Orsini y Pamela Noa se mostraron entusiasmadas ante la oportunidad que les ofreció Telemundo Puerto Rico de laborar juntas en "Hoy día Puerto Rico". - Vanessa Serra Díaz

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
