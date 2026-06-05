Inesperada salida de animador de “Puerto Rico gana”

El animador y creador de contenido Markito se despidió del programa de Telemundo “Puerto Rico gana”, lo que describió como una experiencia llena de aprendizajes, amistades y momentos memorables.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el también comediante compartió con sus seguidores que el programa de ayer marcaría su último día como integrante del espacio de entretenimiento.

Señaló que se lleva grandes experiencias, amistades y recuerdos que conservará con cariño. También tuvo palabras de agradecimiento para quienes apoyaron sus distintos proyectos a lo largo de su participación en el programa.

Aunque no ofreció detalles sobre las razones de su salida ni sobre cuáles serán sus próximos proyectos profesionales, el anuncio generó numerosas reacciones de seguidores y compañeros de la industria, quienes le desearon éxito en la nueva etapa que emprenderá.

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Markito participó en el programa en dinámicas de entretenimiento, concursos y segmentos de humor.

Aquí el mensaje que compartió en sus redes sociales: