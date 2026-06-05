Inesperada salida de animador de “Puerto Rico gana”
Talento del programa de Telemundo anunció ayer que ese fue su última participación
5 de junio de 2026 - 10:44 AM
5 de junio de 2026 - 10:44 AM
El animador y creador de contenido Markito se despidió del programa de Telemundo “Puerto Rico gana”, lo que describió como una experiencia llena de aprendizajes, amistades y momentos memorables.
A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el también comediante compartió con sus seguidores que el programa de ayer marcaría su último día como integrante del espacio de entretenimiento.
Señaló que se lleva grandes experiencias, amistades y recuerdos que conservará con cariño. También tuvo palabras de agradecimiento para quienes apoyaron sus distintos proyectos a lo largo de su participación en el programa.
Aunque no ofreció detalles sobre las razones de su salida ni sobre cuáles serán sus próximos proyectos profesionales, el anuncio generó numerosas reacciones de seguidores y compañeros de la industria, quienes le desearon éxito en la nueva etapa que emprenderá.
Markito participó en el programa en dinámicas de entretenimiento, concursos y segmentos de humor.
Aquí el mensaje que compartió en sus redes sociales:
“Los ciclos cambian, pero la pasión sigue intacta. Hoy solo quiero agradecer a todas las personas con las que tuve la oportunidad de compartir, aprender, crear y llevar sonrisas a través de la pantalla. Me llevo grandes experiencias, amistades y momentos que recordaré con mucho cariño. Gracias a quienes me apoyaron en cada proyecto en especiala@alexdj por la oportunidad, a mis compañeros de Puerto Rico gana y sobre todo, al público que siempre dijo presente. Sigo haciendo lo que más me gusta: crear contenido, hacer reír y asumir nuevos retos. Esto no es un adiós, es el comienzo de nuevas oportunidades. Nos seguimos viendo por aquí... porque todavía queda mucha comedia por hacer. Y ALEX DJ QUE TE MEJORES PRONTITO..✌️🙏“.
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