Suscriptores
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jimmy Fallon tomó pitorro de tamarindo con el actor puertorriqueño Ramón Rodríguez

El artista llegó hasta el programa de NBC para promocionar la cuarta temporada del programa “Will Trent”

7 de enero de 2026 - 9:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El actor Ramón Rodríguez, a la izquierda, brinda con el presentador Jimmy Fallon, a la derecha, antes de tomar pitorro de tamarindo.
El actor Ramón Rodríguez, a la izquierda, brinda con el presentador Jimmy Fallon, a la derecha, antes de tomar pitorro de tamarindo. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

El actor puertorriqueño Ramón Rodríguez fue invitado ayer a “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde compartió pitorro puertorriqueño con el presentador estadounidense antes de conversar sobre su exitosa serie “Will Trent”, transmitida por la cadena ABC.

RELACIONADAS

La aparición comenzó con Rodríguez haciendo su entrada al set del programa, junto con una pandereta y una bandera de Puerto Rico, mientras sonaba música latina de fondo tocada por la banda de “The Tonight Show”, lo que describió como música de “parranda”. Luego de una breve explicación de esta tradición navideña local, le indicó a Fallon que estaba celebrando el Día de Reyes, por lo que le había traído un regalo.

El obsequio resultó ser una botella de pitorro boricua de tamarindo. Jimmy Fallon, entre risas y evidente curiosidad, aceptó probar el fuerte licor, generando una reacción inmediata del público y marcando el tono distendido de la entrevista.

Luego del animado inicio, la conversación se centró en “Will Trent”, el drama policiaco protagonizado por Rodríguez, basado en los libros de Karin Slaughter. La serie ha ganado popularidad tanto por su intriga narrativa como por la actuación del actor, quien interpreta a un agente especial con un pasado complejo y una mirada poco convencional hacia la justicia.

Uno de los anuncios más destacados de la noche fue la confirmación de que la serie llevó parte de su producción a Puerto Rico, un hecho que Rodríguez describió como un sueño hecho realidad. “Acabo de venir de grabar en Puerto Rico un episodio de ‘Will Trent’ y tuve la oportunidad de dirigirlo. Es algo increíble, ya que estoy muy orgulloso de ser boricua y un nuyorrican. Volver a la isla y llevar el show allí es un gran honor. Eso sí, grabé todo el programa tomando pitorro... fue increíble”, comentó el actor mientras reía.

La visita también sirvió para resaltar el momento profesional que atraviesa el actor, quien ha logrado consolidarse en Hollywood sin desvincularse de su identidad puertorriqueña. Rodríguez nació en Nueva York, de padres puertorriqueños hace 46 años. En su carrera ha formado parte de programas de televisión como “Day Break” y “Marvel’s Iron Fist”, así como en películas como “Need for Speed”, “G20″ y “Lullaby”, entre otras.

“The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” se transmite de lunes a viernes a las 12:35 p.m. (hora de Puerto Rico) y está disponible en streaming a través de Peacock.

ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
