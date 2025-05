Ramón Rodríguez consolida su carrera con “Will Trent”: “Nunca había llegado a una cuarta temporada”

“ Es la primera vez en mi carrera que empiezo un piloto y ahora voy para una cuarta temporada. Esto nunca me había pasado. El personaje de Will, yo lo amo porque es fascinante, ya que se puedan seguir desarrollando historias y relaciones con el personaje. Siento que es un personaje con profundidad”, precisó el actor en entrevista desde Los Ángeles, donde reside en la actualidad.

El actor cuya familia es de Orocovis explicó que la incertidumbre al iniciar un proyecto actoral es lo que impera, puesto que nadie sabe cómo será la recepción. “Uno nunca sabe si un proyecto va a pegar o no. Eso nadie lo sabe. Uno hace el trabajo como artista, lo hace bien y es lanzarse. La experiencia para mí ha sido maravillosa porque soy también productor ejecutivo y tener esa colaboración con los escritores y con los actores es formidable. Me encanta colaborar con los otros actores, escucharlos, desarrollar ideas creativas, hablar de los arcos que vamos a hacer en la serie es una visión bien distinta y de retos”, añadió el actor, que, en la calle, suelen saludarlo con el nombre de “Will” en vez de Ramón.

“Ya he ido acostumbrándome a eso”, reveló entre risas el actor cuyo personaje de Will enfrenta retos desde su infancia como huérfano.

El actor explicó que la aceptación de la serie se debe, en parte, a que Will “es un ” underdog “ (subestimado) y la gente se identifica con lo que le sucede”.

Nuevos retos como productor

View this post on Instagram

“ En esta temporada traemos a Gina Rodríguez, Yul Vázquez. Yo estoy para los latinos. Estoy haciendo el trabajo para que tengan oportunidades y siempre me pregunto lo mismo: ¿cómo podemos traer más latinos a los proyectos? Esa es mi meta. Ayudar en la medida que pueda a una mayor visibilidad", aseguró el actor.

“La meta debe ser que no solo para la visibilidad de los actores latinos, sino también trabajos para productores, directores y escritores latinos que tengan oportunidades reales. Yo quería a una escritora puertorriqueña para un episodio en la temporada pasada y lo logramos, ella fue la que escribió el capítulo. Ella mató ese capítulo. Desde la posición que estoy (producción) es una responsabilidad que me tomo muy en serio y si puedo abrir más puertas para nosotros los latinos, voy a seguir haciéndolo. Obvio hay mucha gente tratando de cambiar las cosas. Nosotros tenemos que cambiar y empezar a apoyarnos nosotros mismos. Cualquier latino que esté en un proyecto hay que apoyarlo y no criticarlo”, señaló.