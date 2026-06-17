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Guillermo del Toro se une a la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

El cineasta mexicano y tres veces ganador del Oscar, fue elegido por primera vez en la rama de directores

17 de junio de 2026 - 9:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Del Toro obtuvo su primer Oscar como director en 2018 con “The Shape of Water”. (Archivo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El mexicano Guillermo del Toro, tres veces ganador del Oscar, fue elegido por primera vez como miembro de la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood, en la rama de directores.

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La institución dio a conocer este lunes la composición del organismo para el periodo 2026-27, entre cuyos nuevos integrantes figura también el director David Leitch, conocido por la saga John Wick, quien impulsó la creación de la categoría de acrobacias que será reconocida por primera vez en la ceremonia de 2027.

“La Junta de Gobernadores define la visión estratégica de la Academia, preserva la salud financiera de la organización y garantiza el cumplimiento de su misión”, reza el comunicado de la institución.

Entre los miembros reelegidos para un nuevo mandato se encuentran el actor Lou Diamond Phillip (Rama de Actores); Jinko Gotoh (Rama de Animación), Daniel Orlandi (Rama de Diseñadores de Vestuario); Hannah Minghella (Rama Ejecutiva), o Dana Stevens (Rama de Guionistas), entre otros.

Por su parte, la productora Bonnie Arnold (Rama de Animación); Bernard Telsey (Rama de Directores de Casting); el director Roger Ross Williams (Rama de Documentales); Bob Rogers (Rama de Cortometrajes); y Paul Debevec (Rama de Efectos Visuales), regresan a la Junta después de una pausa.

Entre los nuevos integrantes también destacan Michael Goi (Rama de Directores de Fotografía), Anne Goursaud (Rama de Editores de Cine), Patricia Dehaney (Rama de Maquilladores y Peluqueros), el compositor Kris Bowers (Rama de Música), entre otros.

La Academia cuenta con 19 ramas, cada una representada por tres gobernadores, quienes pueden ejercer hasta dos mandatos de tres años, consecutivos o no, con una pausa obligatoria de dos años antes de optar a dos mandatos adicionales, para un máximo vitalicio de 12 años.

Del Toro obtuvo su primer Oscar como director en 2018 con “The Shape of Water”, filme que también se alzó con la estatuilla a mejor película.

En 2023 el mexicano sumó un tercero en la categoría de mejor película animada con su versión de “Pinocchio”, rodada en animación cuadro a cuadro.

Trailer de "The Shape of Water", ganadora del León de Oro

Trailer de "The Shape of Water", ganadora del León de Oro

Guillermo del Toro es el tercer hispano se lleva la estatuilla

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Guillermo del ToroAcademia de CineHollywood
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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