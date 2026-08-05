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Boricuas dejan huella en “Guerreros Mundiales” con Mamba al frente del equipo campeón

Los Leones se alzaron con el gran premio en efectivo de $60,000

5 de agosto de 2026 - 8:58 PM

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"Guerreros Mundiales" contó con un importante grupo de boricuas entre sus participantes. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La participación puertorriqueña en “Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales” culminó por todo lo alto con la victoria de los Leones, liderado por el boricua Jeffrey Javier “Mamba”, quien se consolidó como una de las figuras más destacadas de la temporada. Bajo su liderato, el equipo conquistó su primera estrella al imponerse en la gran final y selló una actuación histórica para la representación puertorriqueña en el “reality” internacional de TelevisaUnivision.

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Al éxito de Mamba se sumó la participación de otros puertorriqueños como Héctor “Perfecto”, Asaf Torres, Janice Betancourt, Jahn Lozada y posteriormente Valeria Masini, quienes contribuyeron a convertir a Puerto Rico en una de las delegaciones con mayor presencia e impacto dentro de la competencia.

“Cada día de esta temporada fue muy retante, cada semana era una nueva misión y el último día uno de cumplir propósito. Desde que supe que estaría en ‘Guerreros Mundiales’, que mi equipo era el de Leones, que este no había logrado ganar una estrella, en ese momento encontré mi propósito y lo que venía a sumar en mi equipo”, expresó Mamba en sus redes sociales.

El también ganador de la primera edición de la versión latina de “El Conquistador”, agregó: “Cuando dijeron mi nombre para ser capitán, sentí mucho más responsabilidad y me prometí a mi mismo dirigir de la mejor manera. La vida me puso a prueba y me esforcé mucho por ser un buen líder, uno justo, empático, estratega. Me corrí todas las pistas con cada uno y me gocé cada victoria como si fueran mías. La verdad vivimos en todas sus áreas lo que es ser equipo. Este campeonato es el resultado del gran esfuerzo que hicimos todos y cada uno, dejamos el corazón en esas pistas.

Más allá de los resultados deportivos, la participación de estos concursantes representa la consolidación de Puerto Rico como una cantera importante para este tipo de formatos televisivos. Varios de ellos ya cuentan con experiencia en “realities” de supervivencia y competencias extremas, lo que les ha permitido destacar frente a atletas de otras nacionalidades.

Por otro lado, la apuesta de TelevisaUnivision por un elenco multinacional busca precisamente generar rivalidades, alianzas y momentos memorables entre participantes de distintos países. En ese escenario, los representantes de Puerto Rico han asumido el reto de defender los colores de la isla frente a competidores provenientes de México, Argentina, Venezuela y otras naciones latinoamericanas.

El modelo Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, serán los presentadores del espacio. Pedro Orta, mejor conocido como Peter Hace, estará al frente de los "Titanes".Eduardo Julián Muñoz Medina - Modelo y actor.
1 / 10 | Desde la conducción hasta los participantes: boricuas se apoderan de "El conquistador" . El modelo Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, serán los presentadores del espacio. - Suministrada
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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