De la cancha al frasco: Elías “Larry” Ayuso lanza dos nuevas fragancias

El juego cambió de la cancha al frasco. Elías “Larry” Ayuso, un nombre que Puerto Rico asocia con pasión y energía en su rol como baloncelista, ahora busca conquistar otro sentido: el olfato.

De la mano de la empresa puertorriqueña DH Distributor, el exbaloncelista profesional presenta las nuevas fragancias masculinas, “Leyenda” y “3”. El empresario celebró el lanzamiento esta tarde junto a su esposa, la presentadora Angelique “Burbu” Burgos y, según contó, ambas propuestas fueron creadas para el hombre moderno que busca proyectar seguridad, elegancia y carácter a través de aromas intensos y memorables.

“Yo creo que cuando nos trastocan todos nuestros sentidos es algo maravilloso. Obviamente, los colores (rojo, negro y blanco) representan mucho lo que es este hombre. Fueron los colores de nuestra boda, no nos habíamos fijado”, dijo Burbu en entrevista con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

De esta manera, “Leyenda” y “3” ahora son parte de la lista de productos lanzados bajo la marca “Burbu”, que abarcan una exitosa línea de belleza, fragancias y estilo de vida que se puede adquirir principalmente a través de su tienda oficial en línea –BurbuStore- así como en farmacias y comercios autorizados en Puerto Rico.

La fragancia “Leyenda by Yusso” se distingue por una composición aromática fresca y sofisticada. Sus notas de salida incluyen bergamota de Calabria, mientras su corazón resalta la flor de naranjo tunecino. En el fondo, incorpora Ambrofix y pachulí para crear una esencia masculina con presencia, profundidad y estilo.

Por otro lado, “3 by Yusso” presenta una combinación “fougère-frutal”, ideal para quienes prefieren una fragancia con fuerza, frescura y un toque distintivo. Su salida está compuesta por maderas ambaradas, salvia, piña y geranio. En el corazón se perciben notas de flor de loto, rosa y haba tonka. Mientras que su fondo combina musgo, almizcle y maderas ambaradas.

“Esta es la tercera ocasión en la que colaboramos con Larry y con estas nuevas fragancias quisimos crear aromas que representan distintas facetas del hombre actual. Uno más elegante, misterioso y sofisticado. Otro más fresco, atrevido y moderno. Cada fragancia fue pensada para dejar una impresión memorable”, expresó Diego Ugobono, presidente de DH Distributor.

El matrimonio de 16 años admitió que, como todo proyecto liderado por distintas personas, llegar a este día no fue fácil. Para lograrlo tuvieron que enfrentarse al “choque de opiniones y gustos” de cada cual.

“Siempre hay un forcejeo. La mayoría, a veces, lo que le gusta a ella no es lo que nos gusta a nosotros. Pero siempre ella es la que tiene la razón”, reaccionó Ayuso entre risas.

PUBLICIDAD

“Él siempre me quiere dar la razón, pero en realidad él siempre gana. ¿Por qué gana? Gana porque mi favorito es ‘Leyenda’ y el de él es ‘3′, y el más que se está vendiendo al momento es ‘3’, así que me la tiró dentro de 3″, agregó Burgos.

El resto del “forcejeo”, enfatizaron, se debió a indecisiones simples con la fijación y el aroma, por ejemplo. Estas diferencias, los papás de Sahíl Elías y Kokoh Mar supieron resolverlas al momento. “No estuvimos semanas sin hablarnos, nada de eso”, añadió la coanfitriona de “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión.

La locutora describió que las fragancias no responden a un sector específico. Todo lo contrario, la intención es brindar a los caballeros una opción fresca para la mañana y una alternativa más amaderada para la noche.

En un aparte con este diario, Burgos describió la experiencia de trabajar una vez más con su compañero de vida. Asimismo, contó cómo sus personalidades y estilos de vida se complementan para tener éxito en cada emprendimiento.

“Larry es bien llevadero. Podemos diferir en muchas cosas, pero al final él me dice: ‘bueno, todo lo que tú digas’. Pero no es porque él me quiera dar la razón a mí, sino porque quizás conozco un poquito más el mercado, de lo que se mueve y lo que no”, puntualizó.

Por el momento, “Leyenda” y “3″ serán las únicas fragancias para hombres diseñadas por el matrimonio Ayuso Burgos. Sin embargo, revelaron que actualmente contemplan otras alternativas de negocio en común.

PUBLICIDAD

Para el exdirigente del Baloncesto Superior Nacional (BSN) “Leyenda” tiene diversos significados. “No solo (reconoce) la trayectoria mía, lo que yo haya sido como baloncelista, pero la persona diaria, tú sabes, lo que tú hagas bueno en tu vida, sea lo que sea, te hace una leyenda”, exteriorizó.

La comunicadora, por su lado, manifestó la satisfacción de finalmente haber diseñado algo dedicado a los hombres. “Yo creo que siempre nos inspiramos en mis fragancias. Arrancamos con mis perfumes y fragancias. Pero, bueno, al hombre no lo podemos abandonar, y cómo no utilizar a esta gran figura que tengo a mi lado para promoverlo”, expuso.

Sus gustos

¿Quién tarda más tiempo en arreglarse? “Ella, ‘chacho’, yo no”.

“Ella, ‘chacho’, yo no”. ¿Quién tiene el olfato más desarrollado? "Yo tengo el olfato más, cómo te digo, no quizás fino, ni exigente, pero lo tengo como más desarrolladito, pero él sí tiene un gusto fino".

"Yo tengo el olfato más, cómo te digo, no quizás fino, ni exigente, pero lo tengo como más desarrolladito, pero él sí tiene un gusto fino". ¿Quién se gasta una botella de perfume más rápido? “Burbu”.

“Burbu”. Si “Leyenda” fuera un lugar de Puerto Rico, ¿cuál sería? “Palomino”, “la isla entera”.

“Palomino”, “la isla entera”. Si “3″ fuera un género músical, ¿cuál sería? “Jazz”.