“Jugando pelota dura” honra la carrera de Cyd Marie Fleming: “Leyenda de la televisión puertorriqueña”

Hablar de la historia de la televisión y el periodismo televisivo en Puerto Rico es, de forma obligatoria, hablar de Cyd Marie Fleming. Con una impecable trayectoria que ya supera los 47 años, la comunicadora ha sabido consolidarse como un pilar de credibilidad, rigurosidad y ética profesional en un panorama mediático en constante transformación.

Ayer, miércoles, la periodista anunció su salida del programa televisivo “Jugando pelota dura”, espacio del que formó parte durante los pasados cinco años a través de TeleOnce. Fleming dio a conocer la noticia mediante una carta que publicó en sus redes sociales.

“Hay etapas en la vida que dejan una huella imposible de medir; y estos cinco años haciendo parte de ‘Jugando pelota dura’ en TeleOnce han sido precisamente eso para mí: una gran experiencia de servicio a mi país”, escribió.

Hoy, jueves, la producción del nocturno honró la carrera de la periodista. Sus compañeros la sorprendieron con detalles y palabras de admiración y respeto.

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“¡Gracias, Cyd! Por tu gran aportación a las comunicaciones de Puerto Rico, siempre fiscalizando y defendiendo al pueblo. De igual forma, por tu respaldo a nuestro equipo. Eres un ser insustituible y sabes que aquí siempre tendrás las puertas abiertas, con tu sillita lista para hacer las preguntas que corresponden", lee una de las publicaciones de “Jugando pelota dura” en las redes sociales.

Más temprano adelantaron que hoy honrarían “el recorrido de una leyenda en la televisión puertorriqueña: Cyd Marie Fleming. Quien con vocación, responsabilidad y veracidad llegó a los corazones de la audiencia reportando, fiscalizando y dando voz”.

Fleming comenzó a trabajar formalmente en los espacios noticiosos de la televisión puertorriqueña en el año 1986, cuando fue contratada por TeleOnce. En dicho canal se consolidó como mujer ancla en los programas estelares.

Durante la década de 2010, colaboró temporalmente en WIPR. Su gran regreso a la pantalla, sin embargo, tuvo lugar en “Jugando pelota dura”.