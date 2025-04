La oferta de “La Jefa” que tocó los corazones en “La casa de los famosos All-Stars”

“Yo sé que Enzo me va a entender y sabe que estoy haciendo esto por él. No puedo nominarlos, no los voy a nominar. No voy a hacer algo que dañe esto, no puedo. Enzo perdóname. Tengo que seguir, echarle ganas al juego y que tengamos nuestra casa”, comentó el creador de contenido ante la difícil decisión.

“Tomaste la decisión correcta. Mucha gente ha preguntado cómo me siento después de la dinámica que hoy se hizo en La casa y la verdad me encuentro feliz y orgulloso de mi papá porque fue leal a su grupo y no los traicionó y no solo fue leal a su grupo, sino que también a nosotros porque gracias a eso podremos cumplir nuestros sueños aquí afuera de La casa”, expresó el niño de 10 años. “Con esto me ha enseñado que la lealtad es muy importante. Obviamente, me hubiera gustado poderlo haber abrazado o besarlo, pero de todas maneras lo podré ver aquí afuera y tendremos todo el tiempo que queramos. Por favor, síganlo apoyando para que llegue a la final”.