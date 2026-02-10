Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Premios Influencers se transmitirán en vivo por Telemundo

Conoce los detalles del evento que reconoce a la comunidad de creadores de contenido

10 de febrero de 2026 - 9:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los presentadores de Premios Influencers 2026. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Premios Influencers se transmitirán, en vivo, el domingo 1ro de marzo a partir de las 7:00 p.m. desde los estudios de Telemundo Puerto Rico, un evento que premia a la comunidad de creadores de contenido

El anuncio oficial se realizó en la tarde del lunes, donde ofrecieron los detalles de la gala.

Según se detalló, la noche de los premios iniciará con una alfombra roja a las 7:00 p.m. con los presentadores Jacky Fontánez y El JD como maestros de ceremonia y luego la Gala de Premiación a las 8:00 p.m. presentada por Alexandra Fuentes y Alex DJ.

Los Premios Influencers entra en la etapa final de su edición 2026, activando la votación para elegir el Top 5 en cada una de las categorías.

“Premios Influencers 360° nace para abrir caminos reales al talento digital y llevarlo a nuevas pantallas como la televisión y el cine. Hoy, pantallas como la de Telemundo nos abren las puertas y se unen a este movimiento para seguir impulsando una influencia con propósito e impacto cultural positivo”, expresó la creadora y productora ejecutiva de Premios Influencers 360°, Erika Beatriz Ramón.

En esta edición, el talento digital será celebrado a través de una experiencia multiplataforma, invitando al público a votar, sintonizar e interactuar, mientras la premiación se expande más allá de las redes para conectar con la audiencia en televisión y streaming.

“En Telemundo Puerto Rico le damos la bienvenida a los Premios Influencers a nuestra casa. Reconocemos que compartimos el mismo ADN que los influencers: todos somos creadores de contenido para distintas plataformas. Es momento de unirnos y amplificar los mensajes que informan, empoderan y educan a nuestras audiencias”, sostuvo por su parte la presidenta de Telemundo Puerto Rico, Migdalia Figueroa sobre la producción que está a cargo de Adolfo Ontiveros y Telemanía Producciones.

Para conocer más detalles sobre los premios, las votaciones y el listado oficial del Top 5 puedes visitar www.premiosinfluencers.com.

Tags
Telemundoinfluencer
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
