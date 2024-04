Lupillo Rivera a Maripily: “Puerto Rico también me ama a mí”

“Vi la cara del hipócrita y enemigo al lado mío, pero yo no me quito. Él es hipócrita, yo soy más hipócrita que él, es traidor, soy más traicionera. Esta guerra es hasta la final, porque él me va a tener que ver la cara. De aquí no me sacas tú, me saca el público”, expuso la propietaria de Pompi Stores ante las preguntas del presentador del programa, Nacho Lozano.