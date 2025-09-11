Muere el galán de telenovelas venezolanas, Eduardo Serrano

El actor venezolano Eduardo Serrano murió a los 82 años tras ser diagnosticado hace dos meses con cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro, mientras batallaba contra el cáncer de vejiga por el cual tuvo que ser sometido a una nefrostomía.

Su hija, Magaly Serrano, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales: “El rey de Miguel, Leo, Víctor Andrés, Mirta y mío... Mi vida, Dios te reciba con brazos abiertos. Descansa papito de mi vida, qué orgullo haber venido de ti. Te amo”.

La familia del primer galán de telenovelas se propuso recaudar 20 mil dólares para iniciar el 20 de agosto una nueva etapa de quimioterapias.

“Hoy le toca enfrentar el papel más duro de su vida”, dijo.

“Hemos decidido, después de mucho pensarlo y de todo el impacto emocional y económico que ha sido para nosotros esta situación, abrir un Gofundme. Necesitamos recolectar una cantidad de dinero para que nos ayuden. Necesitamos una enfermera en casa porque yo tuve que dejar mi trabajo, estaba dedicada a cuidar a mi papá. El único ingreso que tenemos es el trabajo de mi prometido”, manifestó en agosto de este año.

Serrano superó un cáncer de próstata en el año 2020.