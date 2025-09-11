Opinión
11 de septiembre de 2025
87°tormenta
Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Muere el galán de telenovelas venezolanas, Eduardo Serrano

El actor de novelas como “Juana la virgen”, “Dame chocolate” y “El rostro de la venganza” murió a los 82 años

11 de septiembre de 2025 - 2:28 PM

Eduardo Serrano (Facebook)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El actor venezolano Eduardo Serrano murió a los 82 años tras ser diagnosticado hace dos meses con cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro, mientras batallaba contra el cáncer de vejiga por el cual tuvo que ser sometido a una nefrostomía.

Su hija, Magaly Serrano, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales: “El rey de Miguel, Leo, Víctor Andrés, Mirta y mío... Mi vida, Dios te reciba con brazos abiertos. Descansa papito de mi vida, qué orgullo haber venido de ti. Te amo”.

La familia del primer galán de telenovelas se propuso recaudar 20 mil dólares para iniciar el 20 de agosto una nueva etapa de quimioterapias.

“Hoy le toca enfrentar el papel más duro de su vida”, dijo.

“Hemos decidido, después de mucho pensarlo y de todo el impacto emocional y económico que ha sido para nosotros esta situación, abrir un Gofundme. Necesitamos recolectar una cantidad de dinero para que nos ayuden. Necesitamos una enfermera en casa porque yo tuve que dejar mi trabajo, estaba dedicada a cuidar a mi papá. El único ingreso que tenemos es el trabajo de mi prometido”, manifestó en agosto de este año.

Serrano superó un cáncer de próstata en el año 2020.

Oriundo de Caracas, Venezuela, Serrano trabajó como director de teatro y acumuló más de 50 créditos en televisión, entre series y novelas, entre ellos producciones como “La suerte de Loli”, “Voltea pa’ que te enamores”, “Dame chocolate”, “Decisiones”, “¡Anita, no te rajes!”, “Muñeca de trapo” y “Emperatriz”, entre muchos otros.

