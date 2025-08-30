Opinión
30 de agosto de 2025
90°bruma
Muere presentadora de noticias de un infarto

La profesional de las comunicaciones tenía 42 años

30 de agosto de 2025 - 1:05 PM

Celeste Wilson. (Captura)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Celeste Wilson, presentadora de fin de semana de WAPT en Mississippi, falleció de un infarto, informó People.

Wilson se había unido recientemente como presentadora WAPT y aunque su tiempo en la estación fue corto, sus compañeros la definieron como una persona amable con todos.

“Aunque Celeste llevaba poco tiempo con nosotros, ya estábamos conmovidos por su profesionalismo, calidez y dedicación al trabajo periodístico”, dijo la emisora.

Y agregaron: “Todos aquí en 16 WAPT estamos desconsolados por esta pérdida repentina y nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Celeste”.

El medio informó que la presentadora, de 42 años, obtuvo su maestría en periodismo en la Universidad Estatal de Arizona antes de comenzar su carrera en la radiodifusión. Luego, comenzó a trabajar en una filial de CBS en Monroe, donde adquirió experiencia temprana en el periodismo.

