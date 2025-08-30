Muere presentadora de noticias de un infarto

Celeste Wilson, presentadora de fin de semana de WAPT en Mississippi, falleció de un infarto, informó People.

Wilson se había unido recientemente como presentadora WAPT y aunque su tiempo en la estación fue corto, sus compañeros la definieron como una persona amable con todos.

“Aunque Celeste llevaba poco tiempo con nosotros, ya estábamos conmovidos por su profesionalismo, calidez y dedicación al trabajo periodístico”, dijo la emisora.

Y agregaron: “Todos aquí en 16 WAPT estamos desconsolados por esta pérdida repentina y nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Celeste”.