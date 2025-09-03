Opinión
Suscriptores
3 de septiembre de 2025
81°lluvia moderada
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“No me interesa felicitarlo”: Lorena Herrera pierde la inmunidad contra Juan Soler

Los actores son los protagonistas de la rivalidad más fuerte de “Top Chef VIP 4”

3 de septiembre de 2025 - 10:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lorena y CurvyZelma lucharon por la inmunidad contra Juan Soler y Salvador Zerboni. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La “National Football League” (NFL) regresa a Telemundo, NBC y Peacock con el partido de “kickoff” Cowboys versus Eagles. Para celebrarlo, “Top Chef VIP 4″ dedicó el “reto de inmunidad” al evento deportivo.

En esta ocasión la competencia fue en parejas: Lorena Herrera y CurvyZelma contra Juan Soler y Salvador Zerboni. Los participantes tuvieron que confeccionar platillos inspirados en las ciudades sedes de ambos equipos que se medirán el próximo jueves, 4 de septiembre.

Después de dejarlo todo en la cocina de Telemundo, los jueces anunciaron a la pareja ganadora. La decisión fue celebrada por la mayoría.

“Ni crean que no voy a celebrar, ni crean que no voy a sacar el pompom, y que me van a hacer sentir de menos, ‘clara’ que no”, dijo CurvyZelma con sarcasmo.

Herrera, por su parte, confesó que no es falsa ni hipócrita. “No tengo por qué ir a felicitarlo. No tengo una buena relación con él ni él conmigo”, comentó.

Ayer, tras la eliminación de la exreina de belleza dominicana Celinee Santos, ambos actores dividieron los equipos en el “reality show” con un fuerte altercado.

En plena despedida, Herrera tomó la palabra y se dirigió al resto de los competidores. Su objetivo era exigir una despedida emotiva para la dominicana.

Soler quiso hacer una aclaratoria, pero la mexicana abandonó el estudio de inmediato y dijo: “No tengo nada que escuchar de ti. No eres un caballero”.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
