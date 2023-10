La actriz y presentadora de televisión boricua, Adamari López, regresará al canal donde inició su carrera actoral, pero ahora para un nuevo proyecto, del que todavía no se conocen todos los detalles.

TelevisaUnivision, anunció, mediante un comunicado de prensa, que López firmó un acuerdo e iniciará próximamente grabaciones para el nuevo proyecto que se transmitirá en México y Estados Unidos.

“Estoy muy contenta de regresar al lugar donde internacionalicé mi carrera como actriz. La familia de TelevisaUnivisión siempre me ha abierto las puertas con oportunidades que han jugado un rol determinante en mi crecimiento profesional, y estoy segura de que esta no será la excepción”, aseguró López, quien comenzó su carrera en Televisa en la década de 1990, protagonizando telenovelas como “Sin ti”, (1997), “Camila” (1998), “Amigas y rivales” (2001) y “Gata salvaje” (2002).

En 2008, interpretó a una mujer obsesiva y ambiciosa en la telenovela “Alma de hierro”. Además de su destacada trayectoria como actriz, tiene amplia experiencia como conductora de programas matutinos, y ha participado en realities como “Mira Quién Baila de Univision.

Por su parte, Ignacio Meyer, presidente de U.S. Networks, TelevisaUnivision, agregó que está seguro de que las audiencias del canal “disfrutarán de su presencia en todas nuestras plataformas de contenido” por su calidez y conexión. No obstante, no soltó prenda sobre de qué trata el nuevo proyecto.

La artista no ha estado de forma fija en la pantalla chica, desde su salida del programa “Hoy día” de Telemundo, donde laboró por 11 años.