La ocurrente y vivaracha creadora de contenido puertorriqueña Omallys Hopper se encuentra en una de las etapas más importantes de su carrera como chef. Lo que en un principio parecía imposible, a través de su desempeño en el “reality show” “Next Level Chef” de Fox, se convirtió en una realidad.

A través de sus redes sociales, la boricua radicada en Orlando, Florida, compartió con sus seguidores que llegó al “top 6″ de la competencia. Asimismo, extendió una invitación a que la apoyen.

“Si me hubieras dicho al entrar en esta competencia que estaría entre los 6 primeros, no te habría creído. Pero la gracia de Dios me ayudó. No querrás perderte el episodio de esta noche”, comunicó.

El pasado mes de marzo, Hopper conversó con este medio para dar a conocer todos los detalles de su participación en el programa de la cadena televisiva.

“Cuando llegué (al ‘reality’) me di cuenta de que habían solicitado más de 15,000 personas. Yo fui una de las pocas personas invitadas. Es una oportunidad que para nada tenía en planes”, dijo Hopper con entusiasmo en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Lo anterior, asimismo, no ha sido motivo para que la estrella de las redes sociales no lo entregue todo en cada episodio. Si llegara a convertirse en la gran ganadora, la empresaria recibiría un premio de $250,000 y la mentoría del reconocido chef y presentador de televisión británico Gordon James Ramsay.