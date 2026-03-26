Oriana Marzoli no fue la primera expulsada de “La casa de los famosos” de Telemundo

El silencio que siguió al anuncio de “La Jefa” no solo marcó el fin de la estancia de Carlos Gómez en la casa más famosa de la televisión hispana, sino que también dejó una cicatriz imborrable en la competencia. Lo que comenzó como una estrategia de equipo terminó en un vestidor, con un solo movimiento que transformó al “Cañón” de un favorito al título en el primer expulsado por indisciplina física en la historia del “reality show”.

El entrenador venezolano entró a “La casa de los famosos 4″ con la disciplina de un exatleta y la determinación de un líder natural. Su presencia física y su capacidad para organizar estrategias lo posicionaron rápidamente como una pieza clave del cuarto Agua. Sin embargo, en un entorno de encierro y emociones a flor de piel, esa misma intensidad que lo hacía brillar se convirtió en el catalizador de su propia caída.

Durante una fuerte discusión que involucraba a varios habitantes, Gómez golpeó en el mentón a Rodrigo Romeh con su mano izquierda. Al violar la regla de “cero tolerancia” a la violencia física, fue escoltado fuera de la casa sin posibilidad de despedirse ni regresar a la competencia.

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“Errar es de humanos y reconocer es de sabios”. Con estas palabras, el exparticipante de “Exatlón Estados Unidos”, visiblemente conmovido, intentó cerrar el capítulo más polémico de su carrera pública. Su salida de “La casa de los famosos” no fue solo el resultado de una mala decisión en un momento de tensión; se convirtió en una lección televisada sobre los límites del respeto y la importancia de la inteligencia emocional bajo presión.

Así las cosas, Oriana Marzoli se convirtió ayer, miércoles, en la segunda habitante expulsada en las seis temporadas de la competencia. Su salida, de igual manera, marcó un hito histórico ya que fue sacada directamente por decisión de la audiencia tras situaciones de indisciplina y conflictos acumulados.