Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Patricia Navidad regresa a las telenovelas tras seis años de ausencia

La actriz mexicana será protagonista de una adaptación de e “Hermanos Coraje” junto a Sergio Goyri

1 de febrero de 2026 - 9:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Paty Navidad se ha destacado como figura de "reality shows". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El reconocido productor mexicano José Aberto Castro anunció recientemente que su nueva producción es un adaptación de “Hermanos Coraje”, una telenovela que fue producida en 1972 y que se ha vuelto a tocar.

RELACIONADAS

De hecho, aunque está en el acervo de Televisa, se trata de una producción firmada por Televisión Independiente de México, que era la competencia de Telesistema Mexicano, propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta. A la muerte del empresario, su hijo, Emilio Azcárraga Milmo, compró Televisión Independiente de México, la fusionó con Telesistema Mexicano y así surgió surge Televisa.

“Hermanos Coraje” es una historia original de Janete Claire, una famosa escritora de melodramas brasileña que llegó a sumar tantos éxitos que se le conocía como “la maga del 8″, en relación a que sus melodramas se transmitían siempre en el horario de las 8 de la noche.

Castro ahora hace una adaptación en la que busca atemperar la historia a los tiempos actuales, para lo cual ha modificado la trama central. El original de Janete Claire presentaba a los “hermanos Coraje” con diferentes ideales (uno quería ser redentor social, otro soñaba con ser futbolista y el otro es un trabajador enamoradizo) y cada uno de ellos tenía un interés amoroso distinto.

En entrevista con Las Estrellas, Castro adelantó que en su caso, la historia va diferente:

“Son tres hermanos que se enamoran de la misma mujer y tienen problemas con el vecino y ese vecino es el papá de esa mujer”, dijo el productor.

Lo cierto es que dentro de esta nueva trama hay un personaje fundamental que será interpretado por Patricia Navidad. La actriz mexicana, que desde la época de la pandemia se ha involucrado en varias polémicas, no ha estado en telenovelas desde 2019, cuando interpretó a “Cecilia de Aguirre” en “Por amara sin ley”.

A través de un comunicado, Televisa y Castro anunciaron este regreso: “La producción de José Alberto Castro confirmó parte del elenco de su próxima telenovela, que contará con la destacada participación del primer actor Sergio Goyri, así como el esperado regreso de Patricia Navidad”.

Después de esto no han dado más detalles del personaje de Navidad pero sí se anunció que “la trama de esta historia, cuyo título tentativo es “Hermanos Coraje”, se desarrolla en un ambiente campirano y contará con locaciones en escenarios naturales de Arizona, Estados Unidos, y diversas localidades ubicadas en México. Las grabaciones de este nuevo melodrama de TelevisaUnivision iniciarán en febrero de 2026.

Tags
TelenovelasTelevisa
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 31 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: