Patricia Navidad regresa a las telenovelas tras seis años de ausencia

El reconocido productor mexicano José Aberto Castro anunció recientemente que su nueva producción es un adaptación de “Hermanos Coraje”, una telenovela que fue producida en 1972 y que se ha vuelto a tocar.

De hecho, aunque está en el acervo de Televisa, se trata de una producción firmada por Televisión Independiente de México, que era la competencia de Telesistema Mexicano, propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta. A la muerte del empresario, su hijo, Emilio Azcárraga Milmo, compró Televisión Independiente de México, la fusionó con Telesistema Mexicano y así surgió surge Televisa.

“Hermanos Coraje” es una historia original de Janete Claire, una famosa escritora de melodramas brasileña que llegó a sumar tantos éxitos que se le conocía como “la maga del 8″, en relación a que sus melodramas se transmitían siempre en el horario de las 8 de la noche.

Castro ahora hace una adaptación en la que busca atemperar la historia a los tiempos actuales, para lo cual ha modificado la trama central. El original de Janete Claire presentaba a los “hermanos Coraje” con diferentes ideales (uno quería ser redentor social, otro soñaba con ser futbolista y el otro es un trabajador enamoradizo) y cada uno de ellos tenía un interés amoroso distinto.

En entrevista con Las Estrellas, Castro adelantó que en su caso, la historia va diferente:

“Son tres hermanos que se enamoran de la misma mujer y tienen problemas con el vecino y ese vecino es el papá de esa mujer”, dijo el productor.

Lo cierto es que dentro de esta nueva trama hay un personaje fundamental que será interpretado por Patricia Navidad. La actriz mexicana, que desde la época de la pandemia se ha involucrado en varias polémicas, no ha estado en telenovelas desde 2019, cuando interpretó a “Cecilia de Aguirre” en “Por amara sin ley”.

A través de un comunicado, Televisa y Castro anunciaron este regreso: “La producción de José Alberto Castro confirmó parte del elenco de su próxima telenovela, que contará con la destacada participación del primer actor Sergio Goyri, así como el esperado regreso de Patricia Navidad”.