Patricia Navidad dice que Lupillo Rivera votó por Trump y él responde

Las dos celebridades, quienes fueron rivales en el “show”, volvieron a la carga hace unas horas con la continuidad de una polémica que muchos recuerdan, luego de que en uno de los posicionamientos “El Toro del Corrido” exhibiera que la actriz había apoyado al presidente Donald Trump , por lo que a su parecer, no merecía ser salvada por el público, pues consideró que con sus actos traicionó a la comunidad hispana en Estados Unidos .

“El señor Lupillo Rivera me atacó mucho dentro de ‘La casa de los famosos’ porque yo apoyé a Donald Trump, en el 2020, porque así consideré que era lo mejor para nuestra gente, sin embargo, yo no voto en Estados Unidos”, compartió Navidad en una entrevista para “En casa con Telemundo”, con lo que dejó en claro que en las más recientes elecciones ya no lo apoyó.