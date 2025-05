Periodista puertorriqueño Alberto Rullán confirma su salida de Telemundo y NBC Filadelfia

“Muchos me han estado escribiendo y preguntando qué estaba pasando, que no me están viendo a través de la pantalla del televisor hace semanas”, sostuvo Rullán, quien también fungió como reportero de Noticentro , en Wapa TV .

“Pues, con la transparencia, con la franqueza y con la honestidad que me ha caracterizado por los pasados 25 años de carrera, quería dejarles saber que ya no pertenezco al equipo de Telemundo 62 ni de NBC 10 en Filadelfia”, añadió.

“He contado con la bendición, con el privilegio de tu confianza, pero es momento de tomar una pausa. Me estoy tomando un receso para estar con mi familia, disfrutar de mis hijos. Pero ustedes también son parte de mi familia, así que eso no significa que no me van a volver a ver trabajando en lo que tanto amo: los medios de comunicación”, aseguró.