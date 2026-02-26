¿Quién es Cristina Ramos, la nueva coanimadora de “Lo sé todo”?

De portar con orgullo la banda de Miss Grand Puerto Rico 2023 a convertirse en una de las figuras más frescas de la televisión nacional, Cristina Ramos ha demostrado que su talento va más allá de lo físico. Hoy, desde el set de “Lo sé todo”, la comunicadora combina carisma y profesionalismo para conectar con la audiencia puertorriqueña.

Con una estatura imponente de 5′10” y una presencia que cautivó al mundo en certámenes internacionales, la beldad ha encontrado un nuevo escenario donde brillar. Su llegada al programa vespertino de Wapa Televisión marca una etapa de madurez en su carrera como animadora.

Hoy, su trayectoria es un testimonio de preparación y crecimiento constante. Tras su icónica participación en Miss Grand International, donde dio de qué hablar con su audaz traje de “El Chupacabras”, la modelo y presentadora dio un salto a la televisión diaria para consolidarse como una figura del entretenimiento local.

Sus otras facetas

Ramos, además, se destaca como propietaria de Red Host PR y por su rol como animadora de las Leonas de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional Femenino.

PUBLICIDAD

“De la cancha a la pasarela y de ahí al estudio con mucha pasión”, estableció recientemente la modelo a través de sus redes sociales.

Boricua sorprende con traje típico de “El Chupacabras” en Miss Grand International 2023 La representante de Puerto Rico, María Cristina Ramos, desfiló con el inusual atuendo de la popular leyenda boricua.