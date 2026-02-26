Opinión
Televisión
¿Quién es Cristina Ramos, la nueva coanimadora de “Lo sé todo”?

Su rostro es conocido por ser la animadora de las Leonas de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional Femenino

26 de febrero de 2026 - 3:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cristina Ramos ostentó el título de Miss Grand Puerto Rico en el 2023. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

De portar con orgullo la banda de Miss Grand Puerto Rico 2023 a convertirse en una de las figuras más frescas de la televisión nacional, Cristina Ramos ha demostrado que su talento va más allá de lo físico. Hoy, desde el set de “Lo sé todo”, la comunicadora combina carisma y profesionalismo para conectar con la audiencia puertorriqueña.

Con una estatura imponente de 5′10” y una presencia que cautivó al mundo en certámenes internacionales, la beldad ha encontrado un nuevo escenario donde brillar. Su llegada al programa vespertino de Wapa Televisión marca una etapa de madurez en su carrera como animadora.

Hoy, su trayectoria es un testimonio de preparación y crecimiento constante. Tras su icónica participación en Miss Grand International, donde dio de qué hablar con su audaz traje de “El Chupacabras”, la modelo y presentadora dio un salto a la televisión diaria para consolidarse como una figura del entretenimiento local.

Sus otras facetas

Ramos, además, se destaca como propietaria de Red Host PR y por su rol como animadora de las Leonas de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional Femenino.

“De la cancha a la pasarela y de ahí al estudio con mucha pasión”, estableció recientemente la modelo a través de sus redes sociales.

El pasado mes de julio, mientras se integraba a la producción, Ramos expresó: “Hoy bailamos la quebradita. Sigo abrazando esta gran oportunidad y agradecida con ustedes mis seguidores por todos los mensajes bonitos de felicitaciones que he recibido. Poco a poco los voy contestando todos”.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
