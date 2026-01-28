Reconocen a “Don Emilio” por su narración en vivo durante evento deportivo

Desde el “Coliseo de las Emociones” hasta los estadios de la Selección Nacional, existe una voz que ha definido la intensidad del entretenimiento y el deporte en la isla: la de Emilio Pérez, el eterno “Don Emilio”.

Una de las metas del comunicador para este 2026 era ganar un premio y en menos de un mes, la cumplió. Así lo revelaron sus compañeros de “Noticentro al amanecer” de Wapa Televisión esta mañana.

“¡Puerto Rico te agradece, Don Emilio! Nuestro Emilio Pérez fue galardonado como mejor narrador deportivo en los Voice Arts Awards de los Estados Unidos por su narración en vivo durante el Repechaje Olímpico FIBA para los Juegos Olímpicos 2024 en París. ¡Enhorabuena!”, lee la publicación del espacio de noticias en las redes sociales.

Durante el anuncio, la audiencia pudo disfrutar de un video donde se escucha la premiada locución. En esta, el narrador se refiere al equipo de Puerto Rico como los “12 magníficos” y como “los hijos del mar y el sol”.