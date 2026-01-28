Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reconocen a “Don Emilio” por su narración en vivo durante evento deportivo

El locutor y narrador deportivo ha sido la figura central de programas como “Guerreros” y “Super Chef Celebrities”

28 de enero de 2026 - 4:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Emilio Pérez, “Don Emilio”, de Wapa Deportes y WKAQ 580 AM. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde el “Coliseo de las Emociones” hasta los estadios de la Selección Nacional, existe una voz que ha definido la intensidad del entretenimiento y el deporte en la isla: la de Emilio Pérez, el eterno “Don Emilio”.

RELACIONADAS

Una de las metas del comunicador para este 2026 era ganar un premio y en menos de un mes, la cumplió. Así lo revelaron sus compañeros de “Noticentro al amanecer” de Wapa Televisión esta mañana.

“¡Puerto Rico te agradece, Don Emilio! Nuestro Emilio Pérez fue galardonado como mejor narrador deportivo en los Voice Arts Awards de los Estados Unidos por su narración en vivo durante el Repechaje Olímpico FIBA para los Juegos Olímpicos 2024 en París. ¡Enhorabuena!”, lee la publicación del espacio de noticias en las redes sociales.

Durante el anuncio, la audiencia pudo disfrutar de un video donde se escucha la premiada locución. En esta, el narrador se refiere al equipo de Puerto Rico como los “12 magníficos” y como “los hijos del mar y el sol”.

Locutor, narrador deportivo y figura central de programas como “Guerreros” y “Super Chef Celebrities”, Pérez ha demostrado que la comunicación es un arte que domina con naturalidad y pasión.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
