Sorprenden a Charito Fraticelli con un homenaje en “Día a día”

Hablar de los periodistas de televisión en Puerto Rico es, inevitablemente, hablar de Charito Fraticelli. Con una carrera que abarcó casi cinco décadas en “Telenoticias”, “Charo” no solo informó al país, sino que se convirtió en un rostro familiar que personificó la ética, la constancia y la evolución del periodismo puertorriqueño.

Más allá de las noticias de última hora, la periodista se distinguió por su sensibilidad humana. Desde sus inicios como ancla en “Telemundo por la mañana” hasta su destacada cobertura de temas de salud y bienestar, su estilo inmersivo y empático logró conectar con el corazón de los televidentes de una manera única.

La comunicadora, además, se destacó como parte del equipo de “Día a día” durante su debut en la televisión boricua en el 2007. Esta tarde, Fraticelli regresó al vespertino donde reconocieron su labor.

“Charito Fraticelli fue parte de los comienzos de ‘Día a día’ y hoy reconocemos con cariño su trayectoria, compromiso y años de entrega en Telemundo. ¡Te queremos!”, expresó la producción en sus redes sociales.

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La reportera, por su parte, manifestó: “Me siento bendecida de estar en ‘Día a día’ porque tuve el privilegio de, cuando inició el programa’, que era de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., formar parte, junto a ti (Dagmar Rivera, junto a Raymond (Arrieta) y Miguelángel (López). Desde el primer momento fue un programa con mucha acogida de parte del público”.

El equipo de presentadores y técnicos, asimismo, entregaron una placa conmemorativa y un arreglo floral a la comunicadora retirada.